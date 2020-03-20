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Коновалова: «„Тамбов“ положительно относится к введению налоговых каникул»

сегодня, 14:25

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что клуб обсудит условия аренды базы в Тарасовке со «Спартаком», а также оценила введение налоговых каникул для футбольных клубов:

Мы еще не обсуждали этот вопрос, но, думаю, что он будет решен. Наши юристы сейчас этим занимаются. В любом случае мы должны дождаться 23 марта и решения главного тренера. Тогда будем принимать решение о том, что будет с базой, тренировочными полями.

Как только у нас будет текст этого документа, посмотрим, что им предусмотрено. Но, конечно же, мы положительно отреагировали на это, ведь чемпионат и деятельность клуба приостановлены, футболисты распущены, пока до 23 марта. Послабление налоговой нагрузки — это большой плюс. Дальше посмотрим, что будет, если тренер примет решение тренироваться, значит, будем собирать команду, пока решения нет.

Ранее Коновалова сообщила, что «Тамбов» на треть может сократить зарплату футболистам.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:26
Миллионерам послабления, а обычным гражданам всё по полной.
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