Г. Иванов: «У „Урала“ все контракты в рублях»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о введении налоговых каникул для футбольных клубов, а также заявил, что екатеринбургский клуб будет полностью платить зарплату своим игрокам:

У нас сейчас нет матчей, и зарабатывать стало намного сложнее. Думаю, что это действительно разумный шаг — освободить от налогов до мая спортивные клубы. Нам станет немного легче.

Давайте немного подождем. Я думаю, что скоро может все успокоиться. У нас все контракты в рублях, и мы будем выполнять свои обязательства в рублях.