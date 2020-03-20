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Г. Иванов: «У „Урала“ все контракты в рублях»

сегодня, 14:18

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о введении налоговых каникул для футбольных клубов, а также заявил, что екатеринбургский клуб будет полностью платить зарплату своим игрокам:

У нас сейчас нет матчей, и зарабатывать стало намного сложнее. Думаю, что это действительно разумный шаг — освободить от налогов до мая спортивные клубы. Нам станет немного легче.

Давайте немного подождем. Я думаю, что скоро может все успокоиться. У нас все контракты в рублях, и мы будем выполнять свои обязательства в рублях. 

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 14:43
Так и должны быть в рублях .
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