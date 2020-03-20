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Глушаков: «Осталось 45 голов до сотни. Как думаете, забью?»

сегодня, 12:32

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о своем голе в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ:

Гол «Динамо» оказался 55-м в моей карьере, и я как-то упустил этот факт. А потом коронавирус остановил весь футбол и почти всю привычную жизнь. Сейчас тяжелое время, и нужно, конечно, следовать советам медицинских профи: часто и тщательно мыть руки — думаю, все и так мыли 😉, по возможности оставаться дома — но двигаться, а не на диване заседать, а то жирок появится, укреплять иммунитет и следить за своим здоровьем 😷🌡

Надеюсь, что скоро все вернется в привычное русло, еще поиграем в футбол! До сотки осталось 4️⃣5️⃣ голов — как думаете, добью планку до конца карьеры? ⚽ Не знаю, правда, в каком чемпионате и сезоне... 😉

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 13:01
Конечно нет Дениска!
andreika20133
andreika20133
сегодня в 12:49
Рождённый ползать летать не может.
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