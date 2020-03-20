Глушаков: «Осталось 45 голов до сотни. Как думаете, забью?»

Полузащитник «Ахмата» поделился мнением о своем голе в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ :

Гол «Динамо» оказался 55-м в моей карьере, и я как-то упустил этот факт. А потом коронавирус остановил весь футбол и почти всю привычную жизнь. Сейчас тяжелое время, и нужно, конечно, следовать советам медицинских профи: часто и тщательно мыть руки — думаю, все и так мыли 😉, по возможности оставаться дома — но двигаться, а не на диване заседать, а то жирок появится, укреплять иммунитет и следить за своим здоровьем 😷🌡

Надеюсь, что скоро все вернется в привычное русло, еще поиграем в футбол! До сотки осталось 4️⃣5️⃣ голов — как думаете, добью планку до конца карьеры? ⚽ Не знаю, правда, в каком чемпионате и сезоне... 😉