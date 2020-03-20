Вартапетов: «Сейчас игрокам необходимо тренироваться минимум час в день»

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов объяснил, как отсутствие тренировок из-за карантина может повлиять на форму футболистов:

Если игрок находится в бездействии больше четырех дней, это уже становится проблемой. Понятно, что все сейчас составили для футболистов индивидуальный график работы, чтобы дома они могли заниматься. Но это не специфические игровые упражнения. Тем более речи не идет о тактике, необходимой любому тренеру. После того как возобновится тренировочный процесс, понадобится около двух недель, чтобы привести игроков в порядок. Мы имеем ситуацию выхода из длительного отпуска.

Самостоятельные тренировки? Речь идет только о пробежках. Аэробная работа. Еще велосипед. А больше ничего придумать нельзя. Объем работы? В профессиональных командах рассчитывают его персонально для каждого человека, это зависит от частоты пульса. Но если взять в среднем, то общий объём тренировок должен составить не менее часа с перерывами на стретчинг, разминки и так далее.