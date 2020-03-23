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Сёмин: «Кто может заменить меня в тренировочном процессе? Это мы обсудим»

вчера, 12:52

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что в клубе еще не решили, кто в ближайшее время заменит его в тренировочном процессе «железнодорожников». 72-летний Сёмин, вероятно, вскоре будет вынужден перейти в самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.

Если это официальное решение, будем делать так, как положено. Будем подчиняться всем регламентам, отсюда будем находить, как тренироваться. Кто может заменить меня в тренировочном процессе? Это мы обсудим.

Напомним, что ранее власти Москвы из-за пандемии коронавируса рекомендовали пожилым жителям города ограничить контакты с другими людьми в период с 26 марта по 14 апреля. Домашний режим рекомендовано соблюдать москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.  

Коронавирус и футбол

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Vadik
Vadik
вчера в 21:18
Никто не сможет заменить!!! Плюньте на запрет, Юрий Павлович!
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 19:42
Вечный идол!
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
вчера в 19:29
Самое главное , чтобы в дела Локо не лезли - Смородская и василий !
ДСА
ДСА
вчера в 13:46
Тот кто моложе 65 лет.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:26
Палыч молодец!!
shlomo
shlomo
вчера в 13:25
Пусть Палыч останется
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