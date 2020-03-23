Сёмин: «Кто может заменить меня в тренировочном процессе? Это мы обсудим»

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вчера, 12:52

Главный тренер «Локомотива» сообщил, что в клубе еще не решили, кто в ближайшее время заменит его в тренировочном процессе «железнодорожников». 72-летний Сёмин, вероятно, вскоре будет вынужден перейти в самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.

Если это официальное решение, будем делать так, как положено. Будем подчиняться всем регламентам, отсюда будем находить, как тренироваться. Кто может заменить меня в тренировочном процессе? Это мы обсудим.

Напомним, что ранее власти Москвы из-за пандемии коронавируса рекомендовали пожилым жителям города ограничить контакты с другими людьми в период с 26 марта по 14 апреля. Домашний режим рекомендовано соблюдать москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Коронавирус и футбол