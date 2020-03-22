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Евсеев: «В „Уфе“ очень чётко и быстро отреагировали на симптомы Тилля»

22 марта 2020, 18:01

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился подробностями о состоянии здоровья полузащитника команды Оливье Тилля, который был госпитализирован с подозрением на заболевание коронавирусом.

Шамиль Камилович (генеральный директор «Уфы») уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним всё нормально. Клуб очень чётко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.

Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история — хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!

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Шамиль Камилович уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним все нормально. Клуб очень четко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус. Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы! #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #уфа #спорт #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

 

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Сп62
Сп62
22 марта в 19:16
Главное, вовремя отреагировать.
oFANATo
oFANATo
22 марта в 18:48
Лучше перебз......чем не добзд.......
Сухины дети
Сухины дети
22 марта в 18:23
Карантин!
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