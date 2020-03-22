Евсеев: «В „Уфе“ очень чётко и быстро отреагировали на симптомы Тилля»

Главный тренер «Уфы» поделился подробностями о состоянии здоровья полузащитника команды , который был госпитализирован с подозрением на заболевание коронавирусом.

Шамиль Камилович (генеральный директор «Уфы») уже рассказал о здоровье Оливье Тилля. С ним всё нормально. Клуб очень чётко и очень быстро отреагировал на симптомы нашего игрока. В больнице Оливье дважды сдал отрицательный тест на коронавирус.

Паники никакой не было. Просто исключили не самый приятный на сегодня диагноз у нашего игрока. Эта история — хороший пример, как надо действовать, особенно если человек прилетел из-за границы!