Лучший тренер России прямо сейчас

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сегодня, 13:00

«Соккер.ру» делает полезный вывод после первых матчей РПЛ в начале года – один из футбольных специалистов показал класс.

У Слуцкого после возвращения в Россию лучше всего получается троллить Дзюбу, а вот с тренерской работой дела обстоят хуже. Кстати, Артему ответы не удаются категорически. Зато лучший футболист 2019 года против податливого «Урала» сработал успешно.

Еще один чемпион – Семак, провалил два матча подряд. Только классика жанра в исполнении команды Парфенова позволила Сергею Богдановичу получить результат, что сделает прочнее его позиции. Теперь разница мячей у «Зенита» шикарная – на случай равенства по личным встречам и победам с любым из конкурентов.

Кстати, эти сами преследователи выступают неоднозначно. «Ростов» играет краше всех, а умудрился сначала допустить неспешное шапито в концовке против ЦСКА – хотя с холодной головой могли вынести восьмерку полевых игроков Ганчаренко. Также Карпин не вразумил «Ростов» и против «Локомотива», те же ошибки – промахи и ляпы в защите.

Валерий Георгиевич теряет статут лучшего тренера в России, хотя носил его осенью прошлого года. Сёмин прав, у ростовчан очень стильная игра, однако и ЦСКА , и «Локомотив» показали несерьезность «Ростова» весной. Ребята себя переоценивают. «Локомотив» — рациональный, Крыховяк спасает для «Локомотива» отдельные игры, но Юрий Павлович точно не работает лучше всех наставников, хотя опыт ему помогает.

Кто же остается? Точно не Тедеско – «Спартак» по качеству игры проседал во всех матчах весны. А против «Оренбурга», который привычно бился и за себя, и за «Зенит», пусть даже москвичи не прямой конкурент петербуржцам, «красно-белые» сыграли в матче неважно. Можно упомянуть работу Новикова, но у «Динамо» прорезался характер, команда начала реализовывать потенциал летних трансферов, то есть это классная работа, но без «вау-эффекта».

Вадим Евсеев круто справляется в «Уфе», но в этом случае имеем «Хетафе» без денег – испанцы добавили к «автобусу» разящие грамотные атаки, а российский клуб по всем параметрам скромнее, ведь отбирает очки у «Зенита» и ЦСКА , а не у «Аякса». Поэтому Вадиму Валентиновичу огромный плюс за сезон – дозревает, оставаясь острым на язык. Его «Уфа» не играет в антифутбол, это грамотная работа, а будь чуть выше реализация – могли бы хлопнуть команды и Семака, и Ганчаренко.

Но раз Евсеев с ресурсами «Уфы» учит «Зенит» и ЦСКА уму-разуму, то их наставники не показывают класс. А если команда Карпина гоняет по полю и «армейцев», и «железнодорожников», а «Спартак» уступает «Динамо» тренера без опыта Новикову, то в Москве и Санкт-Петербурге нет наставника с приставкой «лучший прямо сейчас». И на трибунах такой не сидит – Станислав Саламович не сможет показать себя в деле весной.

У Черчесова будет вынужденный простой, поэтому круг с каждым абзацем и упоминанием сужается. Как показывает игра «Реала» и «Барселоны», даже если речь о лидерах серьезного дивизиона, то не обязательно все гладко на футбольном поле, Зидан или Сетьен точно не лучшие наставники мира. Так и в РПЛ . Никто из первой пятерки на статус не наработал. Особенно Мусаев, который упускает невероятные шансы, в очередной раз лишается возможности стать чемпионом России, хотя у «Краснодара» совсем нет других задач, из кубковых турниров вылетели в прошлом году.

У «быков» есть существенные потери в составе, но недостача не помешала им переиграть дома «Уфу» — а Евсеев к весне подготовился замечательно, и «Спартак» — вот тут Мусаеву повезло, как Карпину в концовке с ЦСКА . Но была и остается разница. «Ростов» хорошо играет в футбол, но дико чудит. А вот «быки» выбирают спорные решения в защите и центре поля, однако им улыбнулась удача, которую «красно-белые» в игре с «Краснодаром» не поймали.

И что же сделал Мусаев в локальном дерби? Правильно – проиграл команде лучшего наставника России прямо сейчас. О том, что «Сочи» спасется, говорили давно. Комментировать игру клуба с «Оренбургом» не имеет значения, это как отзываться о матчах «Зенита» против команд, которых всегда обыгрывает, если нужны именно три очка. Такова реальность, нынешняя команда Федотова не сильно устала, когда громила «Оренбург» в перенесенной игре. Зато счет 5:1 помог раскрепоститься накануне «Краснодара».

Хотя дело не только в этом. Федотов хорош, поскольку у «Сочи» появился футбол, а раньше его категорически не было. В первом круге отработала команда уровня ФНЛ с футболистами из «Зенита». А теперь это уже крепкий середняк, который использует на 100 % класс ключевых исполнителей, а также рвение Мостового и Заики. На обидное поражение от «Арсенала» отреагировали победой над «Уралом». И команда Парфенова против «Сочи» играла куда лучше, чем против «Зенита».

А дальше был матч против «Краснодара». Почитав в разных местах комментарии российских болельщиков, с удивлением отметил, что общая траурность нынешних времен – стрессовая ситуация, нагнетание паники, экономический коллапс в мире, к которому активно приложились и некоторые россияне, что в итоге ударит по их же соотечественникам, сказывается на настроении людей. Народ злее, а если будет полный локаут, как в Испании или Италии – начнут выплескивать злость в Сети. Это тоже метод, но вот обвинять Галицкого в непристойных играх в пользу «Сочи» смешно.

Ни при каких обстоятельствах «Краснодар» не будет проигрывать соседской команде специально. Во-первых, не имеет смысла – «Сочи» выиграл по делу, Федотов ставит футбол, команда бежит, Кокорин получает удовольствие от футбола. Во-вторых, характер матча явно указывает, что никто не бежал в другую сторону, защита не расступалась, а первый и в итоге победный гол был забит после рикошета. В-третьих, не стоит, даже с учетом 5:1 против «Оренбурга», обесценивать работу Федотова и его футболистов. Да, в России так бывает, что защитные линии словно исчезают на один матч, а потом возвращаются в игру.

Но не у «Краснодара». Клуб воюет за прямую путевку в Лигу чемпионов, дважды проиграл и восемь раз подписал мировые не потому, что так хотели. Федотов просто показал класс – и прессинг был хорошим, и выход в атаку грамотным (уже в который раз, еще против «Арсенала» все было, как по учебнику). Тренер, который набирался опыта на разных должностях в «Урале», с «Оренбургом» четко работал, как заявил его непосредственный начальник, устал от того, что арбитры убивали бывшую команду – а ошибки были явными, и решил найти местечко, где рефери не будут мешать работать.

В матче «Сочи» и «Краснодара» судья точно мог назначить штрафной, когда Мевля явно схватил Берга за футболку – фол был до штрафной площади, это не пенальти, но нарушение. Получается, Федотов не прогадал – вчерашнего аутсайдера «на свисток» не посадят. Вместе с тем, куда важнее, как тренер отработал кейс Кокорина. Александр не хотел играть за «Сочи», а теперь вряд ли жалеет – особенно если никакого уговора с «Зенитом» нет, и можно быть свободным с лета. Также очевидно, что новый середняк может развиваться дальше, у южан был и остается потенциал.

Причем Федотов оказался в нужном месте в нужное время. Не исключено, что в обозримом будущем парочке известных клубов понадобится главный тренер. И в таком случае Владимир Валентинович может оказаться если не первым, то вторым в списке, ведь он грамотный, лишнего не говорит, аналитический ум присутствует. С психологическими задачами справляется – тоже важно. Федотов и «Оренбург» неплохо подготовил, ведь вспомните, что команда в прошлом сезоне была седьмой, выше «Ростова».

«Сочи» преобразил именно тренер, ведь даже успехи Кокорина завязаны на том, как движутся напарники к чужим воротам, оставляют ему пустые зоны. Александр в отличной физической и моральной форме, но далеко не один такой в «Сочи». Сухой результат – 3 победы после 1 незаслуженного поражения, не позволяет забыть, что Джанаев спасал, однако объем качественных моментов растет – такими темпами обойдут ЦСКА в ближайшее время. Пропускать сочинцы стали реже, рядом с индивидуальным прогрессом – Мостовой продолжает, а Заика включился, есть удачная командная игра.

Также есть резерв – Рами и Имбула не играли, а могут помочь, ведь Нобоа не помешает крутой напарник с умением чистить тылы, а в тройке центральных у «Сочи» никто не играет невероятно. Им нужен вожак и лидер, как был в «Ростове» Навас – кстати, помогал Новосельцеву и Мевле. Федотову вероятная пауза в РПЛ точно помешает, зато будут свежими к матчам против «Ростова», «Ахмата», «Динамо», «Зенита» и «Спартака». Календарь у команды такой, что тренерские успехи Федотова становятся ключевым фактором. И еще раз доказывают, насколько важны в футболе наставники и их текущее состояние.

Проигрывают все – Зидан, Гвардиола, Клопп, Симеоне, но крутые тренеры чаще и быстрее возвращаются, причем становятся еще коварнее и опаснее для других. Или набирают, если у них за плечами нет прошлого, как у Сёмина в России – с трофеями и удачными сезонами. В начале весны персонально из тренеров РПЛ порадовали Евсеев и Федотов, но у одного пока не клеится с фазой атаки, а вот «Сочи» не всегда надежно защищается, зато остро, легко, разнообразно и красиво атакует.

Изначально шестнадцатый клуб лиги в 4 играх создал 58 моментов, и даже против «Краснодара» по моментам перевес в два раза, а по точным попыткам – 8:3. Федотов справляется, «Сочи» уже на 11-й строчке, в четырех пунктах от «Спартака».