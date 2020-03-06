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Семак: «Дриусси, Азмун и Дзюба вернутся в общую группу до игры с „Уфой“»

вчера, 13:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа09.03.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

Что касается травмированных, то более оптимистичная ситуация. Есть небольшие проблемы, но и Дриусси, и Дзюба, и Азмун сейчас будут работать в общей группе. Надеюсь, они подойдут в хороших кондициях к матчу с «Уфой». Мы ждем их всех на поле.

Также Семак прокомментировал ситуацию с местом проведения полуфинала Кубка России, в котором «Зенит» встретится со «Спартаком». Изначально ожидалось, что игра пройдет в Петербурге, но затем владелец «Спартака» Леонид Федун предложил определить хозяина поля путем жеребьевки.

Налицо элементарная человеческая ошибка. Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России. И матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают. Думаю, ошибка, которая была допущена, будет скорректирована, и мы будем играть по правилам, которые давно все знают. По которым и проводился, и проводится этот Кубок России.

Кроме того, Семак высказался о следующем сопернике «Зенита» в РПЛ – «Уфе».

Команда хорошо действует в обороне, достаточно быстрых игроков. В последнем матче, который проводили в Краснодаре, на протяжении 60 минут очень сложно приходилось «Краснодару» в созидании, ничего не получалось создавать. Команда очень качественно и агрессивно обороняется, что демонстрирует показатель в графе «пропущенные мячи», где «Уфа» одна из лучших в чемпионате России. Это уже говорит о почерке соперника и о том, чего нужно ждать. Мы, как и обычно, со всей серьезностью будем готовиться к этому матчу. Приложим все усилия, чтобы победить.

Отметим, что ранее полузащитник «Зенита» Малком пообщался с журналистами и ответил на вопрос о том, на какой позиции предпочитает играть.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:10
Это всё конечно правильно ,да ? Всё конечно верно ,да ? Но торопиться не надо ,торопиться не надо !!! Вы должны вернуть обществу здорового человека ,понимаете ли ! ))))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:11
Вот эта шелупонь.....
Сп62
Сп62
вчера в 19:22
А Семак боится чужого поля. Вот тебе и чемпионы.
Gruznoff
Gruznoff
вчера в 18:36
Главное, чтобы к игре со свиньями были готовы.
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 18:22
Ну до чего же хитро....й и наглый Федун!
Настоящая свинья...
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 18:21
Хорошие новости!
beefs
beefs
вчера в 17:43
Футбол просыпается...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:38
Это радует!
drug01
drug01
вчера в 16:42
Главное чтобы были готовы к Спартаку!!!!!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
вчера в 15:17
Зенит - чемпион!
Albasin
Albasin ответил Аксинья
вчера в 15:08
Ну а если еще кабинет и судейство подключить то "Уфе" в натуре придётся туговато...
Судью Иванова из Ростова только не нужно, веры в футбол не будет.
Брулин
Брулин
вчера в 14:51
Москалев и Карасев на подходе
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:24
фк " УФА " - не мальчики для битья сведут игру к ничьей...
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:21
Ну а если еще кабинет и судейство подключить то "Уфе" в натуре придётся туговато...
Vave666
Vave666
вчера в 14:18
Хорошо, что вернутся! Но главное чтобы Жирков играл, как мы поняли)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:12
От слова Дзюба у федуна коленки трясутся главное заносить чемоданчик врядли получится миллер за всем этим бдит.
Kuvan
Kuvan
вчера в 14:09
Скоро Зенит свиней вернет в реальность.
leopit
leopit
вчера в 14:08
Спартачи в ауте и трауре!
Albasin
Albasin ответил LOpp
вчера в 14:07
Уфа, подари любым праздник!
В Конотопе каждый день праздник.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:03, ред.
Московским регламент не писан.
А если и писан, то исправляется по первой просьбе...
Ablom
Ablom
вчера в 14:03
Удачи Зениту!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:00
Серьезное усиление.
LOpp
LOpp
вчера в 13:48
Уфа, подари любым праздник!
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