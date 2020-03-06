Семак: «Дриусси, Азмун и Дзюба вернутся в общую группу до игры с „Уфой“»

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вчера, 13:40

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

Что касается травмированных, то более оптимистичная ситуация. Есть небольшие проблемы, но и Дриусси, и Дзюба, и Азмун сейчас будут работать в общей группе. Надеюсь, они подойдут в хороших кондициях к матчу с «Уфой». Мы ждем их всех на поле.

Также Семак прокомментировал ситуацию с местом проведения полуфинала Кубка России, в котором «Зенит» встретится со «Спартаком». Изначально ожидалось, что игра пройдет в Петербурге, но затем владелец «Спартака» Леонид Федун предложил определить хозяина поля путем жеребьевки.

Налицо элементарная человеческая ошибка. Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России. И матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают. Думаю, ошибка, которая была допущена, будет скорректирована, и мы будем играть по правилам, которые давно все знают. По которым и проводился, и проводится этот Кубок России.

Кроме того, Семак высказался о следующем сопернике «Зенита» в РПЛ – «Уфе».

Команда хорошо действует в обороне, достаточно быстрых игроков. В последнем матче, который проводили в Краснодаре, на протяжении 60 минут очень сложно приходилось «Краснодару» в созидании, ничего не получалось создавать. Команда очень качественно и агрессивно обороняется, что демонстрирует показатель в графе «пропущенные мячи», где «Уфа» одна из лучших в чемпионате России. Это уже говорит о почерке соперника и о том, чего нужно ждать. Мы, как и обычно, со всей серьезностью будем готовиться к этому матчу. Приложим все усилия, чтобы победить.

Отметим, что ранее полузащитник «Зенита» Малком пообщался с журналистами и ответил на вопрос о том, на какой позиции предпочитает играть.