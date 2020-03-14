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Семак: «Шумиха в связи с коронавирусом сказывается на команде»

вчера, 17:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» высказался о распространении коронавируса в мире. По словам наставника петербуржцев, ситуация с вирусом не заставила его команду скорректировать подготовку к матчу РПЛ с «Уралом».

Подготовка к матчу не корректировалась, за исключением тех мер профилактики, которые мы можем предпринять. Конечно, эта шумиха сказывается на команде. Думаю, все следят за новостями. Очень жаль видеть происходящее — и число умирающих, и очень быстро растущее число больных.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился защитник «Фиорентины» Херман Пеццелья. После того как стало известно о его болезни, игрок обратился к болельщикам.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 21:23
Это сказалось даже на результате......
hoper
hoper
вчера в 18:56
Шумиха??????Мир в панике Семак.И только русским по х..
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Против ЦСКА
вчера в 17:28
Мог бы промолчать...
Не мог, ему вопрос задали
facepalm
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
вчера в 17:27
Обычный грипп гораздо опаснее китайского коронавируса
Но некоторым гораздо выгоднее проводить футбольные баталии без фанатов
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:26
Мог бы промолчать...
nubom
nubom
вчера в 17:25
... в лучшую сторону...
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