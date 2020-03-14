Семак: «Шумиха в связи с коронавирусом сказывается на команде»

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вчера, 17:16

Главный тренер «Зенита» в эфире канала «Матч Премьер» высказался о распространении коронавируса в мире. По словам наставника петербуржцев, ситуация с вирусом не заставила его команду скорректировать подготовку к матчу РПЛ с «Уралом».

Подготовка к матчу не корректировалась, за исключением тех мер профилактики, которые мы можем предпринять. Конечно, эта шумиха сказывается на команде. Думаю, все следят за новостями. Очень жаль видеть происходящее — и число умирающих, и очень быстро растущее число больных.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился защитник «Фиорентины» . После того как стало известно о его болезни, игрок обратился к болельщикам.

Коронавирус и футбол