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Парфенов: «Вся команда находится в Екатеринбурге, иностранцы не улетают»

сегодня, 15:28

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов сообщил об ограничениях, введенных в клубе из-за ситуации с коронавирусом.

Рекомендации до понедельника? Доктор выступал перед командой. Конечно, мы все проговорили. С понедельника планируем занятия, может, в малых группах. Но все меняется, поэтому пока так.

Могут ли футболисты выходить из дома? Нам дали рекомендации, но мы же не можем поставить охрану возле каждого дома. Они сами должны понимать и осознавать, поэтому акцент на этом был. Ограничения были те, что никто и никуда не покидает Екатеринбург. Вся команда здесь находится, иностранцы никуда не улетают. Будем ли проходить тест на коронавирус? Лишний раз ездить туда, где люди сдают… Пока непонятно.  

Напомним, что накануне чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Впоследствии президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что команда не будет уходить на карантин.

Коронавирус и футбол

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:28
А они чё? Не люди чели ездить туда, где люди сдают тесты? Самоцветы прям, а не люди.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:06
Куда им лететь....
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