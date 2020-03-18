Парфенов: «Вся команда находится в Екатеринбурге, иностранцы не улетают»

Главный тренер «Урала» сообщил об ограничениях, введенных в клубе из-за ситуации с коронавирусом.

Рекомендации до понедельника? Доктор выступал перед командой. Конечно, мы все проговорили. С понедельника планируем занятия, может, в малых группах. Но все меняется, поэтому пока так.

Могут ли футболисты выходить из дома? Нам дали рекомендации, но мы же не можем поставить охрану возле каждого дома. Они сами должны понимать и осознавать, поэтому акцент на этом был. Ограничения были те, что никто и никуда не покидает Екатеринбург. Вся команда здесь находится, иностранцы никуда не улетают. Будем ли проходить тест на коронавирус? Лишний раз ездить туда, где люди сдают… Пока непонятно.