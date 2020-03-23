Яновский: «Куда Чалову в „Кристал Пэлас“, если он в России не забивает?»

Бывший футболист «Алании», ПСЖ, ЦСКА и сборной России Игорь Яновский поделился мнением о последних результатах армейской команды.
Грустное зрелище. Ребята стараются, но сзади детский сад. Слишком много ошибок. Да и забивать сейчас некому. Федор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, а сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает? Если нападающий хочет уехать за рубеж, то должен решать судьбу матчей, тащить на себе команду. Ей тяжело, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего такого не делает.
Армейцы недоукомлектованы? Думаю, да. Какая может быть Лига чемпионов, если на хорошем уровне играют несколько человек: Никола Влашич, Марио Фернандес, более или менее Иван Обляков. Игоря Акинфеева в расчет не берем — он не полевой игрок. Видимо, денег нет, чтобы покупать сильных футболистов. Впрочем, это проблема не только ЦСКА.
Екатерина.
Екатерина.
Только поначалу то все думали , что парень будет расти, повышать мастерство, но , как видим, все как раз наоборот.
Только Витя верит и надеется, а остальные давно поняли, что место Феди на лавке.
Только поначалу то все думали , что парень будет расти, повышать мастерство, но , как видим, все как раз наоборот.
Только Витя верит и надеется, а остальные давно поняли, что место Феди на лавке.
Ему даже пенальти забить не удается...
Ему даже пенальти забить не удается...
Кристал Пэлас какой то...мегаклуб..)))
Я б ещё 3 раза подумал...при переходе...из клуба постоянно играющего в ЛЧ..и из той зоны комфорта что есть у наших паспортистов....в 5-й клуб Лондона...в неисправимый середняк...
А разговоры про прогресс...про будет на виду у агентов...о трамплине в более именитые клубы - ни о чём.....
Вон...поуезжали уже....туда...Нияссы...Мусы...и пр....и что то никого из них я не увидел в претендентах на Золотой Мяч....))))
А если ты топ...ты и в ЦСКА будешь топ...как Влашич....
Кристал Пэлас какой то...мегаклуб..)))
Я б ещё 3 раза подумал...при переходе...из клуба постоянно играющего в ЛЧ..и из той зоны комфорта что есть у наших паспортистов....в 5-й клуб Лондона...в неисправимый середняк...
А разговоры про прогресс...про будет на виду у агентов...о трамплине в более именитые клубы - ни о чём.....
Вон...поуезжали уже....туда...Нияссы...Мусы...и пр....и что то никого из них я не увидел в претендентах на Золотой Мяч....))))
А если ты топ...ты и в ЦСКА будешь топ...как Влашич....
Он по сути всего один сезон на уровне провёл, но его записали в супер-бомбардиры. Сейчас объективный спад, и скорее всего возвращение к былой форме.
Сколько их было, скорострелов?
Он по сути всего один сезон на уровне провёл, но его записали в супер-бомбардиры. Сейчас объективный спад, и скорее всего возвращение к былой форме.
Сколько их было, скорострелов?
Хотя даже кони уже недовольны Чаловым.
И хотят побыстрее его продать, пока цена в минус не ушла.
Да и Феде пора пробовать силы в Европе. А то Стас так и не вызовет в сборную России :))
Хотя даже кони уже недовольны Чаловым.
И хотят побыстрее его продать, пока цена в минус не ушла.
Да и Феде пора пробовать силы в Европе. А то Стас так и не вызовет в сборную России :))