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Яновский: «Куда Чалову в „Кристал Пэлас“, если он в России не забивает?»

вчера, 19:43

Бывший футболист «Алании», ПСЖ, ЦСКА и сборной России Игорь Яновский поделился мнением о последних результатах армейской команды.

Грустное зрелище. Ребята стараются, но сзади детский сад. Слишком много ошибок. Да и забивать сейчас некому. Федор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, а сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает? Если нападающий хочет уехать за рубеж, то должен решать судьбу матчей, тащить на себе команду. Ей тяжело, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего такого не делает.

Армейцы недоукомлектованы? Думаю, да. Какая может быть Лига чемпионов, если на хорошем уровне играют несколько человек: Никола Влашич, Марио Фернандес, более или менее Иван Обляков. Игоря Акинфеева в расчет не берем — он не полевой игрок. Видимо, денег нет, чтобы покупать сильных футболистов. Впрочем, это проблема не только ЦСКА.

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FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
сегодня в 00:10
Еврейский гинеровский проект перестал в больших обьемах скупать весь судейский корпус.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:19, ред.
Феди голову задурили, а он молодой человек вот и не забивает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Karkaz
вчера в 21:48
Не надо думать, что в Европе все специалисты твоего уровня. Есть и получше
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 21:23
Михалыч умеете работать с молодежью )))))))
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
вчера в 20:39
Fedy к нам в Нью- Йорк.Или Майами. Misses КЭТиК.
Екатерина.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:35
Если только бутсы основе чистить!
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:30
Гинер не то что Чалова, он одноногого футболиста в Кристал Пэлас впарит. Сейчас Федор забьет пару мячей и Гинер запустит маховик пиар компании, где будут цифры в 20-30 лямов и сольет его за десятку, а потом в аренду по старой схеме)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:29
Мячики на тренировке должен же кто-то подавать.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил makkie
вчера в 20:26
Вообще непонятно, почему Чалова возвели в культ? Он по сути всего один сезон на уровне провёл, но его записали в супер-бомбардиры. Сейчас объективный спад, и скорее всего возвращение к былой форме. Сколько их было, скорострелов?
Согласен. Чалов всегда был нестабилен, но сначала это списывали на молодость. Хотя , было изначально видно , что с техникой проблемы, пас - ниже среднего, скорость нулевая, а с мячом даже фора в 2-3 метра ему не в помощь.
Только поначалу то все думали , что парень будет расти, повышать мастерство, но , как видим, все как раз наоборот.
Только Витя верит и надеется, а остальные давно поняли, что место Феди на лавке.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
вчера в 20:25
Игорян, а Амр Заки в России не забивал, а в Англии в какой-то момент лучшим бомбардиром был. И что теперь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:24
Да уж, подвела гинера жадность. Теперь только остается байки сочинять про очередь из английских команд.
Ему даже пенальти забить не удается...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:24, ред.
Можно подумать прям в Барселону сватают..или в Челси...)))
Кристал Пэлас какой то...мегаклуб..)))
Я б ещё 3 раза подумал...при переходе...из клуба постоянно играющего в ЛЧ..и из той зоны комфорта что есть у наших паспортистов....в 5-й клуб Лондона...в неисправимый середняк...
А разговоры про прогресс...про будет на виду у агентов...о трамплине в более именитые клубы - ни о чём.....
Вон...поуезжали уже....туда...Нияссы...Мусы...и пр....и что то никого из них я не увидел в претендентах на Золотой Мяч....))))
А если ты топ...ты и в ЦСКА будешь топ...как Влашич....
LOpp
LOpp
вчера в 20:21
Чалову светит только Кристал Пэлас из Пензы
Дима Головашич
Дима Головашич
вчера в 20:18
У человека ни одного по-настоящему толкового сезона нет. Да, он забил кучку голов в прошлом году, но процентов сорок из них при этом с пенальти.
makkie
makkie ответил Leha-ha50
вчера в 20:09, ред.
Ну почему же??? Большинство поддержит Яновского - однозначно.
Вообще непонятно, почему Чалова возвели в культ?

Он по сути всего один сезон на уровне провёл, но его записали в супер-бомбардиры. Сейчас объективный спад, и скорее всего возвращение к былой форме.
Сколько их было, скорострелов?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:08
Если бы Чалов соответствовал тем критериям, о которых говорит Яновский, он давно бы играл в более "продвинутом" клубе, чем "КП". А так как пинает мяч ни шатко, ни валко, то и интерес к нему проявляет такая "мощная" команда, как "Кристал Пэлас".
VIPded
VIPded
вчера в 20:07
Увы, так и есть...(((
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:00
В целом Яновский прав но бывают исключения, возможно в другом клубе Федя станет забивать.
cska vperiod
cska vperiod ответил makkie
вчера в 19:58
Щас налетят кони и предадут Яновского анафеме :D Хотя даже кони уже недовольны Чаловым. И хотят побыстрее его продать, пока цена в минус не ушла. Да и Феде пора пробовать силы в Европе. А то Стас так и не вызовет в сборную России :))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил makkie
    вчера в 19:57
    Щас налетят кони и предадут Яновского анафеме :D Хотя даже кони уже недовольны Чаловым. И хотят побыстрее его продать, пока цена в минус не ушла. Да и Феде пора пробовать силы в Европе. А то Стас так и не вызовет в сборную России :))
    Ну почему же??? Большинство поддержит Яновского - однозначно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 19:56
    Ганчаренко еще осенью сказал , что надо подождать и Федя заиграет. Может так оно и будет , но многие не доживут до этого знаменательного дня.
    VAN ARM
    VAN ARM ответил makkie
    вчера в 19:54
    Щас налетят кони и предадут Яновского анафеме :D Хотя даже кони уже недовольны Чаловым. И хотят побыстрее его продать, пока цена в минус не ушла. Да и Феде пора пробовать силы в Европе. А то Стас так и не вызовет в сборную России :))
    и тут свинья порылась)))) ну везде пятак сунет)))
    makkie
    makkie
    вчера в 19:48, ред.
    Щас налетят кони и предадут Яновского анафеме :D

    Хотя даже кони уже недовольны Чаловым.
    И хотят побыстрее его продать, пока цена в минус не ушла.
    Да и Феде пора пробовать силы в Европе. А то Стас так и не вызовет в сборную России :))
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