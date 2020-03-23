Яновский: «Куда Чалову в „Кристал Пэлас“, если он в России не забивает?»

Бывший футболист «Алании», ПСЖ , ЦСКА и сборной России поделился мнением о последних результатах армейской команды.

Грустное зрелище. Ребята стараются, но сзади детский сад. Слишком много ошибок. Да и забивать сейчас некому. Федор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, а сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает? Если нападающий хочет уехать за рубеж, то должен решать судьбу матчей, тащить на себе команду. Ей тяжело, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего такого не делает.