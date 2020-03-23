Селюк: «Играться с туалетной бумагой стало кощунством»

Агент Дмитрий Селюк подверг критике игроков, участвующих в челлендже «Оставайся дома», целью которого является мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса. В рамках челленджа нужно несколько раз почеканить рулон туалетной бумаги.

В Испании много клубов перечисляют деньги на закупку медицинского оборудования. А эти настукивания туалетной бумаги футболистами… Думаю, тому же Рамосу уже не до смеха. Нужно делать полезные вещи, а не чеканить бумагой.

Некоторые говорят: «Хорошие дела любят тишину». А смысл? Сейчас надо делать все открыто! Условный Дзюба купил миллион масок и отдал старикам. Это гораздо важнее, чем их челленджи.

Все думали, что неделю посидят дома и все закончится. Но сегодня играться с туалетной бумагой стало кощунством.