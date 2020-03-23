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Селюк: «Играться с туалетной бумагой стало кощунством»

вчера, 18:34

Агент Дмитрий Селюк подверг критике игроков, участвующих в челлендже «Оставайся дома», целью которого является мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса. В рамках челленджа нужно несколько раз почеканить рулон туалетной бумаги.

В Испании много клубов перечисляют деньги на закупку медицинского оборудования. А эти настукивания туалетной бумаги футболистами… Думаю, тому же Рамосу уже не до смеха. Нужно делать полезные вещи, а не чеканить бумагой.

Некоторые говорят: «Хорошие дела любят тишину». А смысл? Сейчас надо делать все открыто! Условный Дзюба купил миллион масок и отдал старикам. Это гораздо важнее, чем их челленджи.

Все думали, что неделю посидят дома и все закончится. Но сегодня играться с туалетной бумагой стало кощунством.

Недавно Селюк, живущий в Барселоне, высказался о ситуации в Испании в связи с эпидемией коронавируса.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:21
Молодец. Хоть и агент, но совесть есть.
galem72
galem72 ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 22:05
Это не идиотизм. Это - верх кощунства . В свое время Ванга, которой я безоговорочно верю, заявила, что эпоха духовного возрождения в мире начнется с России. Когда я вижу такие челленджи в исполнении наших соотечественников, а также другие подобные выкрутасы в несметном количестве, свидетельствующие о духовном вырождении нашего народа, у меня возникают большие сомнения в предсказаниях болгарской прорицательницы. Прошу только об одном: не обвинять меня в русофобии. Лучше горькая правда, чем красивая ложь.
По поводу "русофобии" - это к кремлефилам. Они этим постоянно козыряют, оправдывая плешивую немощь. А ты выражаешь своё мнение, которое имеет полное право на существование. Но до "кощунства" я бы не доводил, это просто обычный стадный идиотизм для поддержания сетевой активности и их профиля в тренде, ибо на путнее у селебрити не хватает мозгов.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:58
Согласен с Селюком. Тупее челенджа не придумать!
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:22
Чеканили бы унитаз.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил galem72
вчера в 21:18
Чеканить туалетку на публику в период пандемии - идиотизм!
Это не идиотизм. Это - верх кощунства . В свое время Ванга, которой я безоговорочно верю, заявила, что эпоха духовного возрождения в мире начнется с России. Когда я вижу такие челленджи в исполнении наших соотечественников, а также другие подобные выкрутасы в несметном количестве, свидетельствующие о духовном вырождении нашего народа, у меня возникают большие сомнения в предсказаниях болгарской прорицательницы. Прошу только об одном: не обвинять меня в русофобии. Лучше горькая правда, чем красивая ложь.
galem72
galem72
вчера в 20:52
Чеканить туалетку на публику в период пандемии - идиотизм!
Footbolista
Footbolista
вчера в 19:30
Селюк не успел бумагу закупить...
4RT
4RT
вчера в 19:17
Мозгами пусть своими почеканят.Хотя у условных и безусловных Дзюб их нет.
BenderBender
BenderBender
вчера в 19:08
А зюба такой же дятел. Маски нужны больным, а не здоровым.
BenderBender
BenderBender
вчера в 19:07
А ты не думаешь, дятел, что можно чеканить и парпллельно делать хорошие дела? И это кощунство над тупостью и паникой.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:01
Правильно сказал. Рамосу засунуть в ж.. эту бумагу)))
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