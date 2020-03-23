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Нобоа: «Для меня Кокорин — супернападающий»

вчера, 19:11

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением об одноклубнике — нападающем Александре Кокорине, которому на днях исполнилось 29 лет.

Его игра — супер! Другого слова у меня нет. Хороший нападающий. Каждый день на тренировках он просто не опускается ниже своего уровня. Постоянно выкладывается на сто процентов. В каждом моменте старается забить. Поэтому, когда такой футболист играет за твою команду, ты чувствуешь, что он обязательно поможет.

Если человек умеет играть в футбол, он может пропустить год и вернуться играть на том же уровне. И Саша это доказал. Смотри, сколько времени он пропустил сначала из-за травмы, потом из-за своей большой проблемы. Но он вернулся к тренировкам, набрал форму и доказал, что он лучший. Для меня он супернападающий.

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Все комментарии
311
311
вчера в 22:48
Пак не оценил супернападение и обиделся!)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Брулин
вчера в 22:01
Давайте восклицать друг другу комплименты, ведь это всё любви прекрасные моменты!)))
Извольте поправить Вас, хотя надо отдать вам должное в некотором знании Б.Ш.Окуджавы. Итак: " Давайте восклицать, друг другом восхищаться,
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты,
Ведь это все любви счастливые моменты".

Удачи!
neukomm
neukomm
вчера в 22:00
хм странно. 14 февраля прошло а Нобоа никак не остановится
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 21:27
То, что Александр для некоторых супернападающий, заслуга не самогО Кокорина, а вина слабого чемпионата. Чтобы соответствовать этому критерию, ему надо поиграть в более сильном чемпионате, и не только поиграть, но и быть им.
Всякие Чаловы и в этом чемпионате ничего не показывают
Брулин
Брулин
вчера в 21:18
Давайте восклицать друг другу комплименты, ведь это всё любви прекрасные моменты!)))
max74
max74
вчера в 20:51, ред.
В какой бы хреновой форме не был сейчас Азмун, но на роль супернападающего он больше тянет, нежели Кокорин
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 20:45
Нобоа.Кокорин для меня Messi из Russia.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:20
То, что Александр для некоторых супернападающий, заслуга не самогО Кокорина, а вина слабого чемпионата. Чтобы соответствовать этому критерию, ему надо поиграть в более сильном чемпионате, и не только поиграть, но и быть им.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:17
А что, что то не так?
beefs
beefs
вчера в 20:13
Интересно кто за этим (раскруткой Кокоши) стоит...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:06
Очень воспитанный человек Кристиан.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:06
Как говорят в Одессе - маме на Привозе: " Слабоват в поджилках..."
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:02
покажите ему ибру, леву или холанда
particular
particular
вчера в 20:01
Вот так у эквадорца зарождается идолопоклонничество и подхалимство...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:58
так в супер сочи все супер)))) прям хоть суперпердив организуй!!!)))))
STVA 1
STVA 1 ответил shlomo
вчера в 19:57
Боится Кристиан в бубен получить....
Стул всегда наготове))
mars6791
mars6791
вчера в 19:52
Супернападающий, ну относительно чего, тогда что ли. Если он супернападающий , то кто тогда Азар, Гризманн, Салах, Левандовски , а Месси, Роналдо, Неймар, Мбапе - наверное инопланетяне.
makkie
makkie
вчера в 19:45
Как футболист - Кокорин держит уровень и приносит пользу.
Вопросы вызывает его личность - он постоянно притягивает проблемы и влипает в конфликты.

Был бы поумнее, играл бы в среднем европейском клубе!
shlomo
shlomo
вчера в 19:36
Боится Кристиан в бубен получить....
4RT
4RT
вчера в 19:21
Супергерой,человек-стул
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