Нобоа: «Для меня Кокорин — супернападающий»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением об одноклубнике — нападающем Александре Кокорине, которому на днях исполнилось 29 лет.
Его игра — супер! Другого слова у меня нет. Хороший нападающий. Каждый день на тренировках он просто не опускается ниже своего уровня. Постоянно выкладывается на сто процентов. В каждом моменте старается забить. Поэтому, когда такой футболист играет за твою команду, ты чувствуешь, что он обязательно поможет.
Если человек умеет играть в футбол, он может пропустить год и вернуться играть на том же уровне. И Саша это доказал. Смотри, сколько времени он пропустил сначала из-за травмы, потом из-за своей большой проблемы. Но он вернулся к тренировкам, набрал форму и доказал, что он лучший. Для меня он супернападающий.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты,
Ведь это все любви счастливые моменты".
Удачи!
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты,
Ведь это все любви счастливые моменты".
Удачи!
Вопросы вызывает его личность - он постоянно притягивает проблемы и влипает в конфликты.
Был бы поумнее, играл бы в среднем европейском клубе!
Вопросы вызывает его личность - он постоянно притягивает проблемы и влипает в конфликты.
Был бы поумнее, играл бы в среднем европейском клубе!