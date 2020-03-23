Нобоа высказался о возможном завершении карьеры

Полузащитник «Сочи» рассказал, что пока он не думает о завершении карьеры, несмотря на то, что ему сейчас 35 лет.

Не знаю, когда завершу карьеру. Я чувствую себя хорошо. У меня постоянно спрашивают об этом. Даже молодые партнеры по команде. Но пока я чувствую себя хорошо, буду играть. Если буду видеть, что не смогу помогать команде, тогда, наверное, надо заканчивать. Не хочу, чтобы на поле было просто мое имя. Я хочу играть, потому что умею играть, могу играть. И чувствую, что до сих пор способен помочь.