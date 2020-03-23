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Нобоа высказался о возможном завершении карьеры

вчера, 19:37

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что пока он не думает о завершении карьеры, несмотря на то, что ему сейчас 35 лет.

Не знаю, когда завершу карьеру. Я чувствую себя хорошо. У меня постоянно спрашивают об этом. Даже молодые партнеры по команде. Но пока я чувствую себя хорошо, буду играть. Если буду видеть, что не смогу помогать команде, тогда, наверное, надо заканчивать. Не хочу, чтобы на поле было просто мое имя. Я хочу играть, потому что умею играть, могу играть. И чувствую, что до сих пор способен помочь.

Ранее Нобоа поделился мнением об одноклубнике — нападающем Александре Кокорине.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:29
Надеюсь до завершения ещё далеко, довольно печально когда такие мастера заканчивают.
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