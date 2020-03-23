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Широков: «Качество футбола в чемпионате Австралии неплохое»

вчера, 18:21

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об уровне чемпионата Австралии, который начал транслировать «Матч ТВ».

Качество футбола неплохое. Выбирать не приходится. В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная. Почти всегда она выходит на чемпионаты мира.

В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть [в РПЛ]. Было бы намного интереснее, чем 18 команд.

Из-за текущей ситуации с коронавирусом можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Если пандемия не доберется в Сочи или Краснодар, то там можно сыграть. Можно выезжать. Инфраструктура есть, но согласятся ли клубы?

Накануне в матче чемпионата Австралии сошлись две команды из Сиднея.

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alexgurzan
alexgurzan ответил -CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 20:22
Вот именно, что принцип "Кесарю кесарево" лишь тогда будет чётко соблюдён, когда победа в футбольном КП никак не будет зависеть от рифмоплётства и прочих частушек
Очень оригинальные эфемизмы вы придумываете, жаль только не вписываются в контекст диалога. Народный обозреватель всего лишь небольшой конкурс внутри конкурса, вас никто не заставляет сочинять "частушки", ровным счётом, как участвовать в конкурсе прогнозов. По вашему мнению, лучше сделать конкурс пресным и безынтересным.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:05
Подкалывает Австралию Ррма.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответил alexgurzan
вчера в 19:44, ред.
Вы утрируете. Остальные способы заработка очков всё так же доступны. Да и что бы попасть в блок лучших, не обязательно быть "артистом", достаточно написать дельный комментарий. Это не так уж и сложно. Если для вас написать коммент без троллинга и больше трёх слов это проблема, то берите обдуманными ставками, например. Кесарю кесарево. Абсурдности в поощрении хороших комментариев нет.
Вот именно, что принцип "Кесарю кесарево" лишь тогда будет чётко соблюдён, когда победа в футбольном КП никак не будет зависеть от рифмоплётства и прочих частушек
alexgurzan
alexgurzan ответил -CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 19:07
Т.е. другими словами, в футбольном КП будет возможно принимать АКТИВНОЕ участие только артистам разговорного жанра и любителям художественного трёпа ? Абсурд ! В итоге под вывеской конкурса прогнозов будем иметь завуалированный конкурс изящной словесности ? М-даааа .... Кому и на фоне чего пришла в голову такая гениальнейшая мысль ?
Вы утрируете.
Остальные способы заработка очков всё так же доступны. Да и что бы попасть в блок лучших, не обязательно быть "артистом", достаточно написать дельный комментарий. Это не так уж и сложно. Если для вас написать коммент без троллинга и больше трёх слов это проблема, то берите обдуманными ставками, например. Кесарю кесарево. Абсурдности в поощрении хороших комментариев нет.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответил alexgurzan
вчера в 18:44, ред.
Уважаемые пользователи ресурса и участники конкурса прогнозов. Сообщаем о некоторых изменениях в КП, а именно в способах заработка очков для ставок: 1. Ежемесячные начисления, за привязку аккаунта в твиттере, теперь не доступны. 2. Добавлено начисление в размере 300 очков, за попадание в блок "лучший комментарий" (комментарий выбирается администрацией сайта). Ограничений по количеству и частоте у таких начислений нет. 3. Добавлено начисление в размере 1000 очков, за попадание в статью "Народный обозреватель". Количество комментариев, а следовательно количество очков не ограничено. Начисление проходит после выхода статьи в начале каждого месяца. Блог можно найти по ссылке: https://www.soccer.ru/blogs/narod Ждём ваших лучших, остроумных и смешных комментариев ;)
Т.е. другими словами, в футбольном КП будет возможно принимать АКТИВНОЕ участие только артистам разговорного жанра и любителям художественного трёпа ? Абсурд !
В итоге под вывеской конкурса прогнозов будем иметь завуалированный конкурс изящной словесности ?
М-даааа .... Кому и на фоне чего пришла в голову такая гениальнейшая мысль ?
drug01
drug01
вчера в 18:39
Футбол средний как у нас......
Башмакоса
Башмакоса
вчера в 18:36
Оказывается Рома умеет давать дельные советы! С идеей плей-офф полностью согласен - выглядит интересней, чем 18 команд в чемпе.
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