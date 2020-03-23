Широков: «Качество футбола в чемпионате Австралии неплохое»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об уровне чемпионата Австралии, который начал транслировать «Матч ТВ».
Качество футбола неплохое. Выбирать не приходится. В чемпионате Австралии неплохие футболисты выступают, сборная у них приличная. Почти всегда она выходит на чемпионаты мира.
В Австралии закрытая лига? Мы так сделать не можем. А вот вариант с плей-офф можно было бы рассмотреть [в РПЛ]. Было бы намного интереснее, чем 18 команд.
Из-за текущей ситуации с коронавирусом можно также рассмотреть вариант с игрой на закрытой территории. Если пандемия не доберется в Сочи или Краснодар, то там можно сыграть. Можно выезжать. Инфраструктура есть, но согласятся ли клубы?
Накануне в матче чемпионата Австралии сошлись две команды из Сиднея.
Остальные способы заработка очков всё так же доступны. Да и что бы попасть в блок лучших, не обязательно быть "артистом", достаточно написать дельный комментарий. Это не так уж и сложно. Если для вас написать коммент без троллинга и больше трёх слов это проблема, то берите обдуманными ставками, например. Кесарю кесарево. Абсурдности в поощрении хороших комментариев нет.
Остальные способы заработка очков всё так же доступны. Да и что бы попасть в блок лучших, не обязательно быть "артистом", достаточно написать дельный комментарий. Это не так уж и сложно. Если для вас написать коммент без троллинга и больше трёх слов это проблема, то берите обдуманными ставками, например. Кесарю кесарево. Абсурдности в поощрении хороших комментариев нет.
В итоге под вывеской конкурса прогнозов будем иметь завуалированный конкурс изящной словесности ?
М-даааа .... Кому и на фоне чего пришла в голову такая гениальнейшая мысль ?
В итоге под вывеской конкурса прогнозов будем иметь завуалированный конкурс изящной словесности ?
М-даааа .... Кому и на фоне чего пришла в голову такая гениальнейшая мысль ?