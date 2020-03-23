Дзюба: «Пока не запахнет жареным, никто не шелохнется в России»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, чем занимается во время карантина, а также призвал людей серьезней относиться к пандемии коронавируса:
С одной стороны, тяжело. Не могу сидеть на одном месте долго. С другой стороны, не хватает футбола, движения. Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе.
Ну, 4-5 дней уже прошло.
Вообще, тяжело. Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!
Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, может, до апреля все еще и не образуется. Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда — пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнется в более серьезном масштабе — пойдут визги. Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится.
Ранее Дзюба заявил, что ждет боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в легком весе UFC.
А русские ничего не боятся...и никогда не лечатся....
Ибо у них бывает лишь 2-е болячки...
1.Пипец.
2.Фигня.
"Пипец" - всё равно не излечишь...а "фигня" - сама пройдёт....
А русские ничего не боятся...и никогда не лечатся....
Ибо у них бывает лишь 2-е болячки...
1.Пипец.
2.Фигня.
"Пипец" - всё равно не излечишь...а "фигня" - сама пройдёт....