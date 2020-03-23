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Дзюба: «Пока не запахнет жареным, никто не шелохнется в России»

вчера, 16:46

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, чем занимается во время карантина, а также призвал людей серьезней относиться к пандемии коронавируса:

С одной стороны, тяжело. Не могу сидеть на одном месте долго. С другой стороны, не хватает футбола, движения. Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе.

Ну, 4-5 дней уже прошло.

Вообще, тяжело. Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!

Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, может, до апреля все еще и не образуется. Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда — пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнется в более серьезном масштабе — пойдут визги. Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится.

Ранее Дзюба заявил, что ждет боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в легком весе UFC

Коронавирус и футбол

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:20
14ь,ты и не заметил,как шустро и жёстко отреагировали на события у нас в стране! Сперва китайцы обиделись на капут -граница и капут-визиты,потом Европа мычала о чрезмерно жестоких мерах.Это сейчас все примолкли и помощи просят.
Заполярный
Заполярный
вчера в 21:39
КАКАЯ ТЕБЕ РАЗНИЦА ГДЕ СТОЯТЬ И ДЫШАТЬ ВОЗДУХОМ В ШТРАФНОЙ ИЛИ НА БАЛКОНЕ.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:29
Ахахаха...пригрели лазурно-голубые игрочишку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:09
Сегодня по ТВ....
А русские ничего не боятся...и никогда не лечатся....
Ибо у них бывает лишь 2-е болячки...
1.Пипец.
2.Фигня.

"Пипец" - всё равно не излечишь...а "фигня" - сама пройдёт....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:08
Когда же он угомонится?
Брулин
Брулин
вчера в 19:08
Очередной клоун несущий пустую браваду. Ах ну да это же будущий депутатишка.
Tostao
Tostao
вчера в 18:09
Во всех областях знаток, даже в вирусологии.
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:05
Сидишь, ну и сиди. Книжки читай.
beefs
beefs
вчера в 17:55
болтун...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:33
Проспиртованы все)
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:18
Обычные люди то работают, учатся. Это вы раслабляетесь на карантине, потому что к касте футболистов в Росии особое отношенее. А простым людям карантин не кто не объевлял!
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