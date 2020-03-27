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Доннарумма: «Я всегда был болельщиком „Милана“»

сегодня, 00:59

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что всегда болел за свой нынешний клуб, сообщает источник со ссылкой на ANSA.

Красно-черные цвета много для меня значат, потому что я вырос в клубе. Я всегда был болельщиком «Милана», и мне ничего не остается, кроме как максимально выкладываться ради этой футболки.  

Также Доннарумма заявил, что всегда боялся играть против нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Я играл против многих отличных форвардов, но всегда больше всего боялся Роналду.

Отметим, что в последнее время появляются слухи о скором уходе Доннаруммы из «Милана». В частности, сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы ПСЖ и «Челси».

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