Агент Аллегри — об МЮ: «Сейчас не время говорить об этом»

Джованни Бранкини, который является агентом экс-наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, прокомментировали слухи, что его клиент может возглавить «Манчестер Юнайтед»:
Сейчас никто не думает о следующем сезоне. Мы находимся в середине текущего сезона. Массимилиано было необходимо прожить спокойный год.
Он перегрузился. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас не то время, когда надо говорить об этом.
На данный момент в Италии выявлено около 75 тысяч заболевших коронавирусом. Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с Аллегри.