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Агент Аллегри — об МЮ: «Сейчас не время говорить об этом»

вчера, 19:55

Джованни Бранкини, который является агентом экс-наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, прокомментировали слухи, что его клиент может возглавить «Манчестер Юнайтед»:

Сейчас никто не думает о следующем сезоне. Мы находимся в середине текущего сезона. Массимилиано было необходимо прожить спокойный год.

Он перегрузился. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас не то время, когда надо говорить об этом.

На данный момент в Италии выявлено около 75 тысяч заболевших коронавирусом. Ранее сообщалось, что ПСЖ начал переговоры с Аллегри.

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