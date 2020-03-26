Агент Аллегри — об МЮ: «Сейчас не время говорить об этом»

Джованни Бранкини, который является агентом экс-наставника «Ювентуса» , прокомментировали слухи, что его клиент может возглавить «Манчестер Юнайтед»:

Сейчас никто не думает о следующем сезоне. Мы находимся в середине текущего сезона. Массимилиано было необходимо прожить спокойный год.

Он перегрузился. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас не то время, когда надо говорить об этом.