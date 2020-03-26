Фонсека: «В Риме я чувствую себя в безопасности»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, общаясь с португальским изданием SIC, заявил, что чувствует себя в безопасности в Риме, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Италии.
Я выхожу только в супермаркет, за последние пять дней я был там только вчера. Здесь я чувствую себя в безопасности. Рим предлагает нам лучшие условия для решения проблем, у нас есть все необходимое.
Также Фонсека сообщил, что сейчас предпочитает уделять время семье, а не думать о футбольных делах.
Я провожу больше времени с сыном и женой, чем в размышлениях о футболе.
Отметим, что ранее о своих занятиях во время паузы в Серии А, связанной с пандемией коронавируса, рассказал вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны.