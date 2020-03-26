ГлавнаяНовости

Фонсека: «В Риме я чувствую себя в безопасности»

вчера, 21:58

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, общаясь с португальским изданием SIC, заявил, что чувствует себя в безопасности в Риме, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Италии.

Я выхожу только в супермаркет, за последние пять дней я был там только вчера. Здесь я чувствую себя в безопасности. Рим предлагает нам лучшие условия для решения проблем, у нас есть все необходимое.   

Также Фонсека сообщил, что сейчас предпочитает уделять время семье, а не думать о футбольных делах.

Я провожу больше времени с сыном и женой, чем в размышлениях о футболе.  

Отметим, что ранее о своих занятиях во время паузы в Серии А, связанной с пандемией коронавируса, рассказал вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны.  

Все новости
Другие материалы по теме
Доннарумма: «Я всегда был болельщиком „Милана“»
Сегодня, 00:59 Комментарии0
Щесны: «Тренируюсь каждый день, чтобы подготовиться к возобновлению сезона»
Вчера, 21:42 Комментарии0
Хески: «Санчо будет сложно выиграть конкуренцию у Салаха или Мане»
Вчера, 21:03 Комментарии0
Агент Аллегри — об МЮ: «Сейчас не время говорить об этом»
Вчера, 19:55 Комментарии0
Ривалдо: «Тер Штеген не должен зарабатывать на уровне Месси и Суареса»
Вчера, 19:10 Комментарии3
Ривалдо: «Лаутаро Мартинес не готов к выступлениям за „Барсу“»
Вчера, 18:46 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100