Щесны: «Тренируюсь каждый день, чтобы подготовиться к возобновлению сезона»

Вратарь «Ювентуса» в беседе со Sky Sport Italia рассказал, что, пребывая в самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, ежедневно тренируется, чтобы быть готовым к возобновлению чемпионата Италии.

Прошло две недели с момента начала карантина. Я один, поскольку моя семья вернулась в Польшу. Это нелегко. Я много сплю, но при этом я тренируюсь каждый день, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата.