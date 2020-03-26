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Щесны: «Тренируюсь каждый день, чтобы подготовиться к возобновлению сезона»

вчера, 21:42

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны в беседе со Sky Sport Italia рассказал, что, пребывая в самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, ежедневно тренируется, чтобы быть готовым к возобновлению чемпионата Италии.

Прошло две недели с момента начала карантина. Я один, поскольку моя семья вернулась в Польшу. Это нелегко. Я много сплю, но при этом я тренируюсь каждый день, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата.

Напомним, что ранее форвард «Ювентуса» Пауло Дибала заразился коронавирусом.

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