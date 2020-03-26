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Хески: «Санчо будет сложно выиграть конкуренцию у Салаха или Мане»

вчера, 21:03

Бывший форвард сборной Англии Эмил Хески в общении с GentingBet высказался насчет возможного перехода полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Ливерпуль».

Когда смотришь на атаку «Ливерпуля», видишь Мане и Салаха в качестве бомбардиров. Забивать голы — это именно то, что они умеют делать. В результате — защитники соперников их опасаются. Хотелось бы думать, что у Санчо есть надлежащее качество, чтобы попасть в состав [«Ливерпуля»], но ему будет очень сложно выиграть конкуренцию у Салаха или Мане.

Отметим, что ранее Хески высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

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