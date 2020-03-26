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Ривалдо: «Тер Штеген не должен зарабатывать на уровне Месси и Суареса»

вчера, 19:10

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что голкипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген заслужил получить контракт с весомой прибавкой к зарплате:

Я согласен, что тер Штеген заслужил прибавку к зарплате. Он многое сделал для клуба за последние годы. Конечно, многое зависит от требований футболиста. Однако не думаю, что Марк-Андре должен получать на уровне Месси и Суареса. Но он должен стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов в клубе.

Он придает уверенность обороне. Тер Штеген умеет играть ногами и уже много раз спасал «Барселону». Однозначно он заслуживает повышения зарплаты.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:37
Штеген больше полезень чем Суарес и один уровень с Месси по полезности.Почему он меньше два раза получает,чем не играющий годами Дембеле?Он должен быть на втором месте по окладу после Месси,без него Барса была бы на 4 м месте.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:25
Достойному киперу достойную зарплату
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:21
Не согласен с бразильцем!
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