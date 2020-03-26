Ривалдо: «Тер Штеген не должен зарабатывать на уровне Месси и Суареса»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что голкипер каталонцев заслужил получить контракт с весомой прибавкой к зарплате:

Я согласен, что тер Штеген заслужил прибавку к зарплате. Он многое сделал для клуба за последние годы. Конечно, многое зависит от требований футболиста. Однако не думаю, что Марк-Андре должен получать на уровне Месси и Суареса. Но он должен стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов в клубе.

Он придает уверенность обороне. Тер Штеген умеет играть ногами и уже много раз спасал «Барселону». Однозначно он заслуживает повышения зарплаты.