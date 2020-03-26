Ривалдо: «Лаутаро Мартинес не готов к выступлениям за „Барсу“»

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вчера, 18:46

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо в общении с Betfair заявил, что форвард «Интера» еще не готов к выступлениям за «сине-гранатовых». Напомним, слухи связывают нападающего «Интера» с потенциальным трансфером в «Барсу». По словам Ривалдо, каталонцам нужно сфокусироваться на том, чтобы вернуть из ПСЖ Неймара вместо попыток подписать Мартинеса.