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Ривалдо: «Лаутаро Мартинес не готов к выступлениям за „Барсу“»

вчера, 18:46

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо в общении с Betfair заявил, что форвард «Интера» Лаутаро Мартинес еще не готов к выступлениям за «сине-гранатовых». Напомним, слухи связывают нападающего «Интера» с потенциальным трансфером в «Барсу». По словам Ривалдо, каталонцам нужно сфокусироваться на том, чтобы вернуть из ПСЖ Неймара вместо попыток подписать Мартинеса.

Он (Мартинес – ред.) уже является важным игроком «Интера» и может стать топ-футболистом в будущем, но он не готов к выступлениям за «Барсу». «Барселоне» нужно сосредоточиться на возвращении Неймара, чтобы воссоединить его с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в разрушительном нападении, которое у них было раньше.   

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вчера в 20:33
Совершенно прав Ривальдо,Мартинес не уровень Барсы,Нужен Неймар только.
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