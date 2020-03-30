Ярмоленко: «Для меня выгоден перенос Евро на 2021 год»

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины поделился мнением о переносе Евро на 2021 год:

В день, когда я узнал о переносе Евро, было какое-то разочарование. Но мы понимаем, что в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся, ни о каком футболе не может идти и речи. Все футболисты это восприняли с пониманием. Если смотреть чисто в футбольном плане, то для меня перенос Евро на 2021 год, все же, лучше, чем, если бы он прошел сейчас. Потому что тяжело возвращаться в кондиции, когда сезон в разгаре и ты пропустил три месяца из-за травмы. Непонятно, играл бы я на Евро или не играл, смог бы подойти в своих лучших кондициях или нет?