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Ярмоленко: «Для меня выгоден перенос Евро на 2021 год»

сегодня, 08:58

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о переносе Евро на 2021 год:

В день, когда я узнал о переносе Евро, было какое-то разочарование. Но мы понимаем, что в той ситуации, в которой мы все сейчас находимся, ни о каком футболе не может идти и речи. Все футболисты это восприняли с пониманием. Если смотреть чисто в футбольном плане, то для меня перенос Евро на 2021 год, все же, лучше, чем, если бы он прошел сейчас. Потому что тяжело возвращаться в кондиции, когда сезон в разгаре и ты пропустил три месяца из-за травмы. Непонятно, играл бы я на Евро или не играл, смог бы подойти в своих лучших кондициях или нет?

Ранее Ярмоленко рассказал о ситуации с коронавирусом в Англии. 

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:17
Только современный хохол может так сказать.
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