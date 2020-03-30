Президент Серии А ответил на критику о больших тратах клубов

Президент Серии А Паоло Даль Пино ответил на критику министра спорта Италии Винченцо Спадафоры, который заявил, что клубы высшего дивизиона тратят огромные деньги на зарплаты:

Не думаю, что пришло время разжигать споры. Цифры говорят сами за себя. У Серии А огромная роль в поддержке не только футбола, но и всего итальянского спорта. В Италии более 32 миллиона человек являются футбольными болельщиками. В этой сфере задействовано 300 тысяч человек. Мы приносим 1% ВВП Италии. Серия А обеспечивает оборот в 8 млрд евро на благо всей футбольной системы страны, принося 3 млрд евро доходов каждый год.

В последнее время вырос вклад Серии А в общее развитие футбола. В 2010 году мы тратили на это 93 миллиона евро, а в этом году эта сумма составит 130 млн евро. Это большие цифры. Серия А надеется поддерживать весь итальянский футбол.