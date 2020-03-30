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Ди Мария вспомнил травму перед финалом ЧМ-2014

сегодня, 08:06

Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария вспомнил, как пропустил финал чемпионата мира-2014 против сборной Германии:

Лишь три человека знают правду. Доктор Даниэль Мартинес, Алехандро Сабелья и я. Не был в порядке с четвертьфинальной игры против Бельгии, но был готов на 90%. Я хотел играть, несмотря на проблемы с ногой. Мне было без разницы, смогу ли потом сыграть. Ведь это же финал чемпионата мира.

Знал, что «Реал» хотел меня продать. А потом пришло письмо из «Реала», но я не хотел смотреть что там и разорвал его.

Ранее Ди Мария рассказал, что в «Реале» не мог бить штрафные из-за конкуренции.

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