Ди Мария вспомнил травму перед финалом ЧМ-2014

Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины вспомнил, как пропустил финал чемпионата мира-2014 против сборной Германии:

Лишь три человека знают правду. Доктор Даниэль Мартинес, Алехандро Сабелья и я. Не был в порядке с четвертьфинальной игры против Бельгии, но был готов на 90%. Я хотел играть, несмотря на проблемы с ногой. Мне было без разницы, смогу ли потом сыграть. Ведь это же финал чемпионата мира.

Знал, что «Реал» хотел меня продать. А потом пришло письмо из «Реала», но я не хотел смотреть что там и разорвал его.