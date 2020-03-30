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Ди Мария: «Всего раз ходил в магазин во время карантина»

сегодня, 08:30

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мнением о карантине, введенном из-за пандемии коронавируса:

Это сумасшествие. Мы изолированы уже 14 дней с того момента, когда президент Франции ввел карантин. По указаниям клуба нас ждет еще два дня самоизоляции. Всего лишь один раз ходил в супермаркет во время карантина. Стараюсь находиться дома. Все эти меры для дочерей, чтобы они не заразились.

Важно быть дома и не выходить на улицу. Аргентина прекрасно справляется. Люди должны думать о других. Мы быстрее сможем воссоединиться с другими, если сейчас останемся дома.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:40
Это не сумасшествие, а вполне адекватные меры.
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