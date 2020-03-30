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Бензема: «Оливье Жиру — это картинг, а я — „Формула-1“»

сегодня, 00:24

Нападающий «Реала» Карим Бензема сделал колкое заявление в сторону нападающего «Челси» Оливье Жиру. Карим запустил прямой эфир в Instagram, где его спросили о его отношении к форварду «Челси».

Отвечаю кратко раз и навсегда: давайте не путать «Формулу-1» с картингом. Причем это я еще мягко выражаюсь. Давай следующий вопрос. Не хочу больше о нем говорить. Знаю, что «Формула-1» – это я.

Пусть забивает такие голы, какие хочет и выигрывает то, что хочет, – он в своем углу, я в своем.

Отметим. что недавно Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров в истории «Реала».

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ошалевший
ошалевший
сегодня в 01:00
просто гляньте стату и поймёте что бенз прав
drug01
drug01
сегодня в 00:58
Отличное сравнение......!!!!!!!!
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