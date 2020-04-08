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Канделаки — о выступлении Путина: «В стиле древнерусских летописей»

вчера, 20:58

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о выступлении президента России Владимира Путина на тему пандемии коронавируса:

Не могу не отметить слог: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей и ровно так, чтобы разлетелось на цитаты и мемы. Администрация Президента показывает, как надо запускать виральные месседжи).

Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал Путина за это выступление. 

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:15
Щас ждём подкола от васи уткина.
Izmar
Izmar
сегодня в 00:34
Теперь, возможно, в Госдуму изберут от Единой России.
рус фан
рус фан
сегодня в 00:30
Тина понятно подлизнула знатно, сейчас еще выпрыгнет ее дружок гУБЕРНИЕВ и то же начнет.
дурман
дурман
сегодня в 00:20
***ля пишите на доступном языке, мессенжы виральные что за **** из уст **** тридвар
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 23:37
очередной путинский холуй, читать противно
ЮHBA
ЮHBA
вчера в 22:52
Царек знает, что правит в стране терпил.
Roman73
Roman73
вчера в 22:18, ред.
О людях судят по делам, а событиях --по результату .
Парочка вирусных недель несколько обнажила элиту страны.
Некоторые дела и результаты.
Невнятная ( любимое слово ) изначальная реакция. ( то ли есть то ли нет , как бы не ошибиться. )
Драконовские штрафы.
Запрет импорта подешевевшего ( только не у нас ) бензина .
Невывоз россиян, а потом вроде вывоз .
Когда приходит серьёзная проблема и нужен стратегический , философский подход, контора становится нерешительной, всё считает последствия, там где и считать не надо , а надо иметь просто подход, позицию.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 22:10
"Виральный месседж" - что сие означает, может, кто-то скажет ? А то не поймешь, похвалила Путина или поиронизировала над его Администрацией.
Посмотрел Википедию. Вкратце: виральный - вирусный (англ.). Наверное, имела в виду, что выступление Путина разлетелось на цитаты и мемы как вирус, в чем я очень сомневаюсь.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:09
Президентом после Путина если назначат Гориллу эта тварь и Гориллу будет облизовать.
Самые худшие творения на земле,считая глистов и червей это лицемеры а Канделаки худшая лицемерка вместе со Скабеевой,Соловьевым,Кисилевым,Шейнином итд.
Им наплевать на всё и вся.
Например,если след президент будет вредить Путину,тогда Канделаки и перечисленные твари будут грязью обливать Путина.
У таких тварей нет ни чести,ни совести,то есть ничего нет кроме мясо,костей,жира и г на.
Roman73
Roman73 ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 22:07
"Виральный месседж" - что сие означает, может, кто-то скажет ? А то не поймешь, похвалила Путина или поиронизировала над его Администрацией.
Виральный это как оральный ( Канделакки разбирается ), от слова орать , наверное... или вирать, врать ? не понять...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:01
"Виральный месседж" - что сие означает, может, кто-то скажет ? А то не поймешь, похвалила Путина или поиронизировала над его Администрацией.
Roman73
Roman73
вчера в 21:58
Кто слог находит, кто харизму .
И в зад себе вставляют клизму.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:45
Канделаки - это грузинское позорище!
Faustello
Faustello
вчера в 21:39
Если бы футбола не было в России, после этого спитча Канделаки его бы купили и завезли. Аж прослезилсо)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:38
Путин сказочник всё сказки да сказки,а тут на былины перешел.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:38
Lehf lehjq ///
Twisted
Twisted
вчера в 21:37
Стромота то какая
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:35
И в воздух чепчики бросала.....
shlomo
shlomo
вчера в 21:25
Без соплей склизко.....
VIPded
VIPded
вчера в 21:25
Виральные или вральные?)))
miktver
miktver
вчера в 21:19
Прогиб засчитан
Lazurny
Lazurny
вчера в 21:15
Канделки еще только не подлизала.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:11
а тебе от куда историю и летописи знать то?)))
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 21:09
Да и современные граждане России живут прям как холопы на Руси
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:00
Витальный месседж - это каким местом?
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