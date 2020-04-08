Канделаки — о выступлении Путина: «В стиле древнерусских летописей»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о выступлении президента России Владимира Путина на тему пандемии коронавируса:

Не могу не отметить слог: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей и ровно так, чтобы разлетелось на цитаты и мемы. Администрация Президента показывает, как надо запускать виральные месседжи).