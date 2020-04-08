Канделаки — о выступлении Путина: «В стиле древнерусских летописей»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о выступлении президента России Владимира Путина на тему пандемии коронавируса:
Не могу не отметить слог: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей и ровно так, чтобы разлетелось на цитаты и мемы. Администрация Президента показывает, как надо запускать виральные месседжи).
Ранее бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв раскритиковал Путина за это выступление.
Парочка вирусных недель несколько обнажила элиту страны.
Некоторые дела и результаты.
Невнятная ( любимое слово ) изначальная реакция. ( то ли есть то ли нет , как бы не ошибиться. )
Драконовские штрафы.
Запрет импорта подешевевшего ( только не у нас ) бензина .
Невывоз россиян, а потом вроде вывоз .
Когда приходит серьёзная проблема и нужен стратегический , философский подход, контора становится нерешительной, всё считает последствия, там где и считать не надо , а надо иметь просто подход, позицию.
Парочка вирусных недель несколько обнажила элиту страны.
Некоторые дела и результаты.
Невнятная ( любимое слово ) изначальная реакция. ( то ли есть то ли нет , как бы не ошибиться. )
Драконовские штрафы.
Запрет импорта подешевевшего ( только не у нас ) бензина .
Невывоз россиян, а потом вроде вывоз .
Когда приходит серьёзная проблема и нужен стратегический , философский подход, контора становится нерешительной, всё считает последствия, там где и считать не надо , а надо иметь просто подход, позицию.
Самые худшие творения на земле,считая глистов и червей это лицемеры а Канделаки худшая лицемерка вместе со Скабеевой,Соловьевым,Кисилевым,Шейнином итд.
Им наплевать на всё и вся.
Например,если след президент будет вредить Путину,тогда Канделаки и перечисленные твари будут грязью обливать Путина.
У таких тварей нет ни чести,ни совести,то есть ничего нет кроме мясо,костей,жира и г на.
Самые худшие творения на земле,считая глистов и червей это лицемеры а Канделаки худшая лицемерка вместе со Скабеевой,Соловьевым,Кисилевым,Шейнином итд.
Им наплевать на всё и вся.
Например,если след президент будет вредить Путину,тогда Канделаки и перечисленные твари будут грязью обливать Путина.
У таких тварей нет ни чести,ни совести,то есть ничего нет кроме мясо,костей,жира и г на.
И в зад себе вставляют клизму.
И в зад себе вставляют клизму.