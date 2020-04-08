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Паршивлюк: «Ничего страшного, если между сезонами не будет паузы»

вчера, 19:12

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился мнением о том, нужно ли доиграть сезон, а также рассказал, что не выходит из дома во время режима самоизоляции:

Доиграть чемпионат нужно при любых возможностях, неважно, со зрителями или без. Потому что иначе будет несправедливо — и чемпиона не определить, и места не будут распределены. Думаю, ничего страшного с футболистами не произойдет, если следующий чемпионат начнется без паузы. Мы сейчас и так нормально отдыхаем.

Я на улицу не выхожу, несмотря на то, что у меня двое детей, которые карантин переносят еще сложнее нас. Еду мне доставляют прямо к порогу. Вчера один раз пришлось выйти в магазин, потому что в день доставки ее отменили и пришлось ехать за продуктами.

Ранее свое мнение на эту тему высказал голкипер «Динамо» Антон Шунин

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:31
Разумно рассуждает, в отличии от чиновников от футбола
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:47
Надо доиграть и тогда у нас будет возможность видеть грандиозные победы спартака в пердиве в следующем сезоне.
112910415
112910415
вчера в 20:27
неплохой выход
Лиговский
Лиговский
вчера в 20:15
Паршивлюку какая разница когда ходить.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:55
однозначно что бы не случилось мы увидим ))
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:35
После первой и второй перерывчик небольшой.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:33
Да пауз не будет.
viv
viv
вчера в 19:22
Какие ещё отпуска, после такого простоя?
beefs
beefs
вчера в 19:22
все этого хотят
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
И правильно
SSPZ
SSPZ
вчера в 19:12, ред.
Исключительная мера. Безвыходная ситуация.
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