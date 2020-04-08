Паршивлюк: «Ничего страшного, если между сезонами не будет паузы»

Защитник московского «Динамо» поделился мнением о том, нужно ли доиграть сезон, а также рассказал, что не выходит из дома во время режима самоизоляции:

Доиграть чемпионат нужно при любых возможностях, неважно, со зрителями или без. Потому что иначе будет несправедливо — и чемпиона не определить, и места не будут распределены. Думаю, ничего страшного с футболистами не произойдет, если следующий чемпионат начнется без паузы. Мы сейчас и так нормально отдыхаем.

Я на улицу не выхожу, несмотря на то, что у меня двое детей, которые карантин переносят еще сложнее нас. Еду мне доставляют прямо к порогу. Вчера один раз пришлось выйти в магазин, потому что в день доставки ее отменили и пришлось ехать за продуктами.