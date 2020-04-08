Семак: «Как главный тренер я сейчас ничего не делаю»

Главный тренер «Зенита» рассказал, как проходит тренировочный процесс питерского клуба во время режима самоизоляции из-за коронавируса:

В зависимости от направленности занятия и возможностей тренеров видеотренировки проводят разные помощники. Сегодня Мария Бурова провела занятие по стабилизации. Это — ее. Вчера Андреа Сканавино — силовую тренировку. Завтра ребята с Иваном Карминати будут крутить педали — у него дома велотренажер. Распределяем тренеров так, чтобы в меру интересно было всем. В то же время прекрасно понимаем, что эти занятия носят поддерживающий характер. Какой-то серьезной нагрузки пока нет. Сейчас иначе и не может быть, пока мы не знаем даты, от которой надо отталкиваться, чтобы начать настоящую подготовку. Но и на эти занятия большинство ребят откликаются с удовольствием. Индивидуально тоже работают — они большие молодцы. Лично я очень надеюсь, что сбудется благоприятный прогноз и в мае мы начнем тренироваться более основательно. Ведь когда бы ни возобновился чемпионат, две-три недели на подготовку всем командам понадобятся.

Обычно сборы и вообще планы подготовки заранее верстаем. Но теперь иная ситуация. Нужно перестраиваться, привыкать. Впрочем, жизнь часто свои коррективы вносит. Вот готовились мы к весенней части чемпионата два месяца, а когда она началась, у нас ни Азмуна, ни Дзюбы, ни Дриусси. В итоге выходим на игры отнюдь не с теми, кто зимой наигрывался в большинстве контрольных матчей. Все меняется, и мы должны быть в этом отношении гибкими. Больших проблем при любом сценарии возобновления чемпионата не вижу. Конечно, придется чаще играть — в этом есть свои нюансы для команд с возрастными футболистами в составе. Но такие детали будем прорабатывать, когда определятся даты игр этого и следующего чемпионатов.

Пока, по сути, ничего не делаю как главный тренер. Разве что общаемся с тренерским штабом, обсуждаем текущие вопросы. Те или иные новости каждый день всё же приносит. На связи с генеральным директором клуба Александром Медведевым. На повестке дня всегда какие-то моменты находятся. Но по большому счету это тот редкий случай, когда работы не так много. Обычно подобного не бывает. Ни в один из периодов сезона. Сначала подготовка к нему, потом матчи, постоянная селекционная работа, подразумевающая много просмотров. А сейчас есть возможность переключиться, перегрузиться, что ли. Отдохнуть эмоционально. Не только для меня, для всех ребят. Хотя они только-только начали входить в тонус, а тут — такой перерыв. Но это форс-мажор. Нет ничего важнее, чем здоровье людей.