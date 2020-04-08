Пономарёв: «Зачем Путин сравнил коронавирус с печенегами?»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о выступлении президента России Владимира Путина на тему пандемии коронавируса:
Я на самоизоляцию ушел давно, сижу в своем загородном доме. Да я в принципе там живу. В Москву езжу только по делам.
Смотрел сегодня обращение Путина. Зарплату медикам, конечно, повысили, но мне кажется, что сейчас она должна быть больше. У нас же в стране чего только нет: газ, нефть, золото, бриллианты, а пользуются этим только несколько человек. Зато нам говорят, что это народное достояние. Какое же это народное достояние?! Скорее антинародное. У нас же все приватизировали. Ельцин сидел и на коленках в бане расписывал, кому и что отдать. Беспорядок у нас, конечно, полный, народ запутали к черту. Дело в том, что кто-то получает один миллион в день, а кто-то 25 тысяч рублей в месяц. Скрывали хотя бы свои дома, счета и яхты.
Путин сравнил коронавирус и печенегов? При чем вообще в выступлении были печенеги? Чего это он в такую древнюю историю полез? Елки-палки, еще бы про Ледовое побоище вспомнил, у нас много побед было. Куликовскую битву тоже подведем сюда? Зачем вообще об этом было говорить? Сейчас история глухая и никакая, из-за образования.
Ранее Пономарёв оценил уровень чемпионата Беларуси.
Мы -победители.
А победа без войны не бывает, война постоянное состояние нашей души.
Предвоенное, военное и послевоенное состояние - норма нашей действительности, нашего счастья.
Сегодня вирус, воюем с вирусом, но врачи , халаты , намордники, как-то не воинственно, недостаточно мужественно , вот
печенеги навевают нужные образы, богатыри, мечи, доспехи, гром пушек топот, ржанье, стон и смерть и ад со всех сторон !
Вот правильные ассоциации !
Мы -победители.
А победа без войны не бывает, война постоянное состояние нашей души.
Предвоенное, военное и послевоенное состояние - норма нашей действительности, нашего счастья.
Сегодня вирус, воюем с вирусом, но врачи , халаты , намордники, как-то не воинственно, недостаточно мужественно , вот
печенеги навевают нужные образы, богатыри, мечи, доспехи, гром пушек топот, ржанье, стон и смерть и ад со всех сторон !
Вот правильные ассоциации !
Там поищи начальников, решающих судьбы людей)...
Там поищи начальников, решающих судьбы людей)...
"А в моей стране все есть. Нефть в ней есть и газ в ней есть
Уголь есть и никель есть, алюминия не счесть
Есть в ней золото алмазы, изумруды и топазы.
Как же так в стране все есть, а народу нех..есть
Как же так все есть в стране, а народ живет в г..не.
"А в моей стране все есть. Нефть в ней есть и газ в ней есть
Уголь есть и никель есть, алюминия не счесть
Есть в ней золото алмазы, изумруды и топазы.
Как же так в стране все есть, а народу нех..есть
Как же так все есть в стране, а народ живет в г..не.
Без объявления войны.
Да ещё и на страну,
которая тогда не существовала!
Кто учил историю тот наверное помнит , что Москва тогда была деревня входящая в Киевскую Русь )
Без объявления войны.
Да ещё и на страну,
которая тогда не существовала!
Кто учил историю тот наверное помнит , что Москва тогда была деревня входящая в Киевскую Русь )
а "отоварили" как обычно печенегов)...
а "отоварили" как обычно печенегов)...
Половцы и печенеги.
Половцы и печенеги.