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Пономарёв: «Зачем Путин сравнил коронавирус с печенегами?»

вчера, 20:25

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о выступлении президента России Владимира Путина на тему пандемии коронавируса:

Я на самоизоляцию ушел давно, сижу в своем загородном доме. Да я в принципе там живу. В Москву езжу только по делам.

Смотрел сегодня обращение Путина. Зарплату медикам, конечно, повысили, но мне кажется, что сейчас она должна быть больше. У нас же в стране чего только нет: газ, нефть, золото, бриллианты, а пользуются этим только несколько человек. Зато нам говорят, что это народное достояние. Какое же это народное достояние?! Скорее антинародное. У нас же все приватизировали. Ельцин сидел и на коленках в бане расписывал, кому и что отдать. Беспорядок у нас, конечно, полный, народ запутали к черту. Дело в том, что кто-то получает один миллион в день, а кто-то 25 тысяч рублей в месяц. Скрывали хотя бы свои дома, счета и яхты.

Путин сравнил коронавирус и печенегов? При чем вообще в выступлении были печенеги? Чего это он в такую древнюю историю полез? Елки-палки, еще бы про Ледовое побоище вспомнил, у нас много побед было. Куликовскую битву тоже подведем сюда? Зачем вообще об этом было говорить? Сейчас история глухая и никакая, из-за образования. 

Ранее Пономарёв оценил уровень чемпионата Беларуси. 

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Lazurny
Lazurny
сегодня в 01:18
Чтобы опять обмануть народ.
дурман
дурман
сегодня в 00:25
Когда в настоящее время нечем гордиться кроме гос миллиардеров, приходиться гордиться историей
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:42
Справедливо дядька высказался
Roman73
Roman73
вчера в 22:57, ред.
Всё это по национальной идее.
Мы -победители.
А победа без войны не бывает, война постоянное состояние нашей души.
Предвоенное, военное и послевоенное состояние - норма нашей действительности, нашего счастья.
Сегодня вирус, воюем с вирусом, но врачи , халаты , намордники, как-то не воинственно, недостаточно мужественно , вот
печенеги навевают нужные образы, богатыри, мечи, доспехи, гром пушек топот, ржанье, стон и смерть и ад со всех сторон !
Вот правильные ассоциации !
ЮHBA
ЮHBA
вчера в 22:54
Плевать они хотели на простых людей. Гляньте как американцы, французы или немцы заботятся о своем населении. Ну а бараны и дальше будут терпеть пока их стригут.
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 22:12
Ботоксный заврался аж у76ся. Адекватная часть населения уже не верит и не доверяет плешивому диктатору!
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
вчера в 21:54
https://www.youtube.com/watch?v=OGkatTNhuSY
Историю учишь по мультикам и по комедиям ? )))
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
вчера в 21:53
У нас в ОАЭ можно иметь 2 гражданства , а у вас ? )
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
вчера в 21:52
Президент ОАЭ — глава государства ОАЭ. В настоящее время президентом является Халифа ибн Зайд аль-Нахайян. Нахайян стал президентом 3 ноября 2004 года после смерти своего отца, Зайда ибн Султана аль-Нахайяна.... Там поищи начальников, решающих судьбы людей)...
У нас в ОАЭ можно иметь 2 гражданства , а у вас ? )
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
вчера в 21:49, ред.
Откуда это у тебя решать за пенсионеров , ах да у начальника взяли привычку решать за других )))
Президент ОАЭ — глава государства ОАЭ. В настоящее время президентом является Халифа ибн Зайд аль-Нахайян. Нахайян стал президентом 3 ноября 2004 года после смерти своего отца, Зайда ибн Султана аль-Нахайяна....

Там поищи начальников, решающих судьбы людей)...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
вчера в 21:43
Спорить не буду...многим нашим пенсам эта Турция и даром не нужна...свою дачу ни на что не променяют...просто другой менталитет...а пенсии да маленькие...
Откуда это у тебя решать за пенсионеров , ах да у начальника взяли привычку решать за других )))
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
вчера в 21:39
Почему то когда я еду в Турцию , там отдыхают одни немецкие пенсионеры , наши то не поедут за свои 12 тыс , не билет не хватит !
Спорить не буду...многим нашим пенсам эта Турция и даром не нужна...свою дачу ни на что не променяют...просто другой менталитет...а пенсии да маленькие...
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:38
"У нас же в стране чего только нет:" Как пел Слепаков:
"А в моей стране все есть. Нефть в ней есть и газ в ней есть
Уголь есть и никель есть, алюминия не счесть
Есть в ней золото алмазы, изумруды и топазы.
Как же так в стране все есть, а народу нех..есть
Как же так все есть в стране, а народ живет в г..не.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:37, ред.
Половцы и печенеги напали подло.
Без объявления войны.
Да ещё и на страну,
которая тогда не существовала!

Кто учил историю тот наверное помнит , что Москва тогда была деревня входящая в Киевскую Русь )
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
вчера в 21:37, ред.
Везде свои плюсы и минусы...на любителя...не сказал бы, что для простых людей в Германии или во Франции прям "мед"...
Почему то когда я еду в Турцию , там отдыхают одни немецкие пенсионеры , наши то не поедут за свои 12 тыс , не билет не хватит !
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
вчера в 21:35
это продлится месяц или два , а вы как были в жо , так и будете в жо на долгие годы ) потому что ваш начальник так решил )
Везде свои плюсы и минусы...на любителя...не сказал бы, что для простых людей в Германии или во Франции прям "мед"...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
вчера в 21:34, ред.
Особенно сейчас...не хочешь во Францию сгонять?)...
это продлится месяц или два , а вы как были в жо , так и будете в жо на долгие годы ) потому что ваш начальник так решил )
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
вчера в 21:32
кого только не побеждал русский , но почему то все "побежденные " на сегодня живут лучше , что немцы , что французы )
Особенно сейчас...не хочешь во Францию сгонять?)...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Footbolista
вчера в 21:31
Напали "сами на себя"... а "отоварили" как обычно печенегов)...
кого только не побеждал русский , но почему то все "побежденные " на сегодня живут лучше , что немцы , что французы )
Footbolista
Footbolista ответил ildar_3871
вчера в 21:27, ред.
Я от лица всех печенегов заявляю , мы не нападали на Россию , это вы сами на себя напали !)
Напали "сами на себя"...
а "отоварили" как обычно печенегов)...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Трубадур
вчера в 21:26
Две беды спартак и его филиал рубин.
Да нет же , наш филиал Зенит , пол состава Зенита бывшие игроки Рубина !
Трубадур
Трубадур ответил ildar_3871
вчера в 21:18
В России две беды. Половцы и печенеги.
Две беды спартак и его филиал рубин.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:10
В России две беды.
Половцы и печенеги.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:01, ред.
Я от лица всех печенегов заявляю , мы не нападали на Россию , это вы сами на себя напали !)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:54
Потому что путин - жид, а печенеги их убивали пачками.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:46
потому что это зло от узкоглазых))) ну и пиндосы стабильно во всём виноваты)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:43
Печенеги налетали так же неожиданно.
свинина
свинина
вчера в 20:43
Адекватный комментарий нормального русского.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:42
Не ожидал такого откровения от Пономарёва, молодец, в точку попал особенно про газ, нефть, золото и другое.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:36
Пупкин ещё добавил, что мы и эту ЗАРАЗУ (вирус) победим. То есть печенеги, а так же все кого мы когда-то победили (шведы, французы, немцы и т. д.) просто сплошная ЗАРАЗА!
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