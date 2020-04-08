Пономарёв: «Зачем Путин сравнил коронавирус с печенегами?»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о выступлении президента России Владимира Путина на тему пандемии коронавируса:

Я на самоизоляцию ушел давно, сижу в своем загородном доме. Да я в принципе там живу. В Москву езжу только по делам.

Смотрел сегодня обращение Путина. Зарплату медикам, конечно, повысили, но мне кажется, что сейчас она должна быть больше. У нас же в стране чего только нет: газ, нефть, золото, бриллианты, а пользуются этим только несколько человек. Зато нам говорят, что это народное достояние. Какое же это народное достояние?! Скорее антинародное. У нас же все приватизировали. Ельцин сидел и на коленках в бане расписывал, кому и что отдать. Беспорядок у нас, конечно, полный, народ запутали к черту. Дело в том, что кто-то получает один миллион в день, а кто-то 25 тысяч рублей в месяц. Скрывали хотя бы свои дома, счета и яхты.

Путин сравнил коронавирус и печенегов? При чем вообще в выступлении были печенеги? Чего это он в такую древнюю историю полез? Елки-палки, еще бы про Ледовое побоище вспомнил, у нас много побед было. Куликовскую битву тоже подведем сюда? Зачем вообще об этом было говорить? Сейчас история глухая и никакая, из-за образования.