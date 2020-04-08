Шунин: «Доиграть чемпионат России надо, но как это сделать?»

Вратарь московского «Динамо» рассказал, чем занимается во время карантина, а также поделился мнением о том, нужно ли доигрывать чемпионат России.

Нахожусь за городом. Я уехал из Москвы. В Москве в данный момент желательно не находиться. Здесь я тренируюсь, отдыхаю и нахожусь со своей семьей. Сильно моя жизнь не изменилась, просто тренировки переехали с базы на дом.

Тренируемся с тренером по физподготовке, он собирал всю команду, скинул программу. Казалось бы, не такая серьезная нагрузка, но после тренировки ощущаешь, насколько непросто ее выполнять.

Нужно ли доигрывать чемпионат? Это очень сложный вопрос. Конечно же, доиграть чемпионат, по-справедливому и по-правильному, надо, другой вопрос — как это сделать. Это должны думать не мы. Наше дело — успеть подготовиться и играть. Пострадает ли от этого зрелищность в футболе? Возможно. Я не знаю, потому что на такой долгий срок мы еще не уходили.

Если все продлится на 3-4 месяца, будет сложнее набрать форму. Давайте не будем загадывать. Самое важное — понять сроки.