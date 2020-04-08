Семак: «У моей семьи полно дел во время карантина»

Главный тренер «Зенита» рассказал, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса:

Для нас карантин точно не то время, когда нечем заняться. Наоборот — дел полно! И это плюс большой семьи.

Давно не было столько времени, чтобы проводить его с семьей. Поэтому мы вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. И стараемся найти общий полезный фильм для совместного просмотра. Что касается игровой приставки, то до взрослых очередь, увы, не доходит.

Есть много других полезных занятий. Пытался вот онлайн-спектакль найти. Только отыскал, тут же прибежали дети, забрали телевизор — смотреть «Ералаш». Но сейчас у них пойдет учеба. Так что театральные постановки, на которые нет времени в обычной жизни, увидеть, надеюсь, все же удастся.

Кашу на завтрак — обязательно готовлю сам. Недавно компот наварил — с шиповником и вишней, как в моем детстве. Много получилось — банда-то у нас большая. Только недавно допили. А вообще день-два — и все заканчивается. Надо иногда охранять холодильник от наших маленьких акулок, которые постоянно рядом с ним курсируют, чтобы что-нибудь урвать.

Сейчас больше через поставщиков заказываем, которые с нашим с супругой рестораном работают. Мелкий опт получается. Когда заказ в интернет-корзину сбрасывали, ребята сразу спросили: по какому адресу находится тот бункер, куда все это надо доставить? Хотел сказать, что это максимум на неделю, но уже не стал вступать в переписку. Пусть думают, что все ушло в бункер.

Для нас 1 апреля — это особенная дата. И не всегда она ассоциируется с розыгрышами. 1 апреля мы встретились с супругой. Получается, что плодами этого шуточного дня наслаждаемся до сих пор. Хотя, в принципе, я всегда за хороший юмор. Пусть даже черный, но главное — хороший.