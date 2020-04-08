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Изотов: «„Динамо“ набрало ход перед приостановкой РПЛ»

вчера, 19:05

Тренер вратарей московского «Динамо» Дмитрий Изотов поделился мнением о матчах «бело-голубых» во второй части сезона, а также рассказал, чем занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса:

Нельзя, конечно, вспоминая те три матча, что мы успели сыграть, не отметить поражение от «Спартака». Всем нам – болельщикам, футболистам, тренерам – крайне обидно за результат той встречи. И объяснять не стоит, что значит для динамовца проигрыш в таком матче. Тем не менее две следующие игры смогли чуть подсластить горечь той неудачи. Обыграли «Тамбов», который является крайне непростым соперником, что и доказывает из матча в матч. Затем победили «Ахмат» в Грозном, где «Динамо» давненько не выигрывало. Опять прервали неудачную серию, как и с «Рубином». Так что показали характер, вышли на шестое место, что, конечно, положительный момент. 

И возникшая пауза нам помешала несколько. Мне кажется, мы набрали ход, добавляли от игры к игре. В Краснодар готовились ехать только за победой. Там команда интересная, играющая, к тому же для них был бы домашний матч. Ожидался крайне интересный поединок. Но из-за известной ситуации вынуждены всем футбольным миром пребывать теперь в режиме ожидания.

Сам я нахожусь в 100 километрах от Москвы, занимаюсь бытовыми вопросами. Вчера вот пересматривал нашу игру с «Ахматом» с позиции вратарской игры, кое-что отметил, буду с ребятами разбирать. Так что работа не останавливается.

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Лиговский
Лиговский
вчера в 22:37
Не заметно было.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:43
Печалька
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:16
про ход лучше помолчать))
blitz
blitz
вчера в 19:06
Получается зря....чемпионат могут и обнулить.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:06
Помешала или нет , теперь уж не узнаем.
shlomo
shlomo
вчера в 19:05
Не повезло
Youngberg
Youngberg
вчера в 19:05, ред.
Это факт!
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