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Яя Туре: «Запомнил в „Барселоне“ разгром „Реала“ со счетом 6:2»

вчера, 20:56

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре поделился мнением о своей карьере в каталонском клубе:

Я очень благодарен тому периоду в моей жизни. Победа над «Реалом» со счетом 6:2 была знаковой для нас. Мы показали тотальный футбол. Я никогда этого не забуду.

«Барселона» — «Реал» является самым большим соперничеством в истории футбола. В Англии «Сити» в отличие от «Юнайтед» не был в числе великих долгое время.

Ранее Туре назвал пятерку лучших бывших партнеров по команде.

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Cтукачок
Cтукачок
вчера в 22:29
Мне кажется? Или все глоры Реала вымерли? Или они одели майки Юве и Ливерпуля?
Cтукачок
Cтукачок ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:03
Почему же когда болельщики Спартака называют сообщество сторонников ЦСКА табуном, подобная реакция модеров отсутствует. Как в литературном русском языке назвать скопление хряков (особи мужского пола свиней, символизирующих собой сторонников Спартака). В правилах сайта указано, что термины "свиньи" "хряки", "кони" "лошади" не подлежат запрету. А коль так, то как назвать скопление хряков (свиней) , если не стадо.?
Чтобы не было вопросов у администрации, называй стихийным бедствием.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:49
Позор на все времена. ...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:47
всем есть что вспомнить))) у каждого свой галактик-матч!!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Cтукачок
вчера в 21:09
Как за что? Человека к стаду приписал)
Почему же когда болельщики Спартака называют сообщество сторонников ЦСКА табуном, подобная реакция модеров отсутствует. Как в литературном русском языке назвать скопление хряков (особи мужского пола свиней, символизирующих собой сторонников Спартака). В правилах сайта указано, что термины "свиньи" "хряки", "кони" "лошади" не подлежат запрету. А коль так, то как назвать скопление хряков (свиней) , если не стадо.?
Cтукачок
Cтукачок ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:04, ред.
Убедительная просьба уточнить мне в каком словосочетании содержится угроза физической расправы, либо оскорбление чести и достоинства в моем комментарии вчера 8 апреля в 19-29, за что я был наказан?
Как за что?
Человека к стаду приписал)
AgentART
AgentART
вчера в 21:01
Зулусс мемуары что ли пишет?
drug01
drug01
вчера в 20:57
большой счет
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