Яя Туре: «Запомнил в „Барселоне“ разгром „Реала“ со счетом 6:2»

Бывший полузащитник «Барселоны» поделился мнением о своей карьере в каталонском клубе:

Я очень благодарен тому периоду в моей жизни. Победа над «Реалом» со счетом 6:2 была знаковой для нас. Мы показали тотальный футбол. Я никогда этого не забуду.

«Барселона» — «Реал» является самым большим соперничеством в истории футбола. В Англии «Сити» в отличие от «Юнайтед» не был в числе великих долгое время.