Ривалдо: «Месси не перейдет в другой европейский клуб»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо уверен, что форвард Лионель Месси не покинет каталонцев ради другого европейского клуба:
Я не верю, что Месси уйдет из «Барселоны» в другой европейский клуб. У него нет причин покидать Испанию. Если же такое произойдет, то только ради клуба из Китая или MLS. Но это случится тогда, когда он перестанет делать разницу в «Барселоне».
Переход в «Интер» стал бы финансово выгодным. Однако это не убедит Лионеля, несмотря на то, что «Интер» является большим клубом с множеством трофеев. Считаю, что Месси должен закончить карьеру в Европе, играя только за один клуб. Если и уедет, то только в Китай или Америку, чтобы играть в свое удовольствие и с меньшим давлением.
ну а там если, что уже не вякнешь - не пикнешь...
ну а там если, что уже не вякнешь - не пикнешь...
В нашем случаи Флуд: однотипные бессмысленные сообщение. Что-то вроде: "Ок", "Да" "Ураа" и.т.д (Воспользуйтесь гуглом и прочитайте, что-то такое флуд)
2. Mikki написал же ниже, прочитайте и пройдите по ссылке:
Как обещали, появилась линия на события, пока два для теста https://www.soccer.ru/game/betline?tournament=event
В колонке слева указано время до которого ставки принимаются. Расчет же, что логично, будет производиться после указанной в вопросе дате/туре и т.д.
Недоступно для тех, кто выбрал прогнозы на счет.
В нашем случаи Флуд: однотипные бессмысленные сообщение. Что-то вроде: "Ок", "Да" "Ураа" и.т.д (Воспользуйтесь гуглом и прочитайте, что-то такое флуд)
2. Mikki написал же ниже, прочитайте и пройдите по ссылке:
Как обещали, появилась линия на события, пока два для теста https://www.soccer.ru/game/betline?tournament=event
В колонке слева указано время до которого ставки принимаются. Расчет же, что логично, будет производиться после указанной в вопросе дате/туре и т.д.
Недоступно для тех, кто выбрал прогнозы на счет.