Ривалдо: «Месси не перейдет в другой европейский клуб»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо уверен, что форвард не покинет каталонцев ради другого европейского клуба:

Я не верю, что Месси уйдет из «Барселоны» в другой европейский клуб. У него нет причин покидать Испанию. Если же такое произойдет, то только ради клуба из Китая или MLS . Но это случится тогда, когда он перестанет делать разницу в «Барселоне».

Переход в «Интер» стал бы финансово выгодным. Однако это не убедит Лионеля, несмотря на то, что «Интер» является большим клубом с множеством трофеев. Считаю, что Месси должен закончить карьеру в Европе, играя только за один клуб. Если и уедет, то только в Китай или Америку, чтобы играть в свое удовольствие и с меньшим давлением.