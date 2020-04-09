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Ривалдо: «Месси не перейдет в другой европейский клуб»

вчера, 19:42

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо уверен, что форвард Лионель Месси не покинет каталонцев ради другого европейского клуба:

Я не верю, что Месси уйдет из «Барселоны» в другой европейский клуб. У него нет причин покидать Испанию. Если же такое произойдет, то только ради клуба из Китая или MLS. Но это случится тогда, когда он перестанет делать разницу в «Барселоне».

Переход в «Интер» стал бы финансово выгодным. Однако это не убедит Лионеля, несмотря на то, что «Интер» является большим клубом с множеством трофеев. Считаю, что Месси должен закончить карьеру в Европе, играя только за один клуб. Если и уедет, то только в Китай или Америку, чтобы играть в свое удовольствие и с меньшим давлением.

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Lazurny
Lazurny
вчера в 23:26
От такой кормушки ни один безумец не уйдет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:41
Здесь на слуху при хорошей зарплате, влияние на президиум клуба
ну а там если, что уже не вякнешь - не пикнешь...
Izmar
Izmar
вчера в 20:30
В другом клубе он царем может и не стать.
амурец
амурец
вчера в 20:06
Да оно и понятно, доить клуб при этом изредка играя (а не просто бродя по полю) и проваливая важные матчи, больше нигде такого не будет
Аpбитр
Аpбитр ответил drug01
вчера в 20:03
Добрый день! Прошу разьяснить за что получил БАН (ведь я сижу дома и на на улицу не выходил !!!!) и что эта за новая линия???
1. Что такое ФЛУД- подскажите:
В нашем случаи Флуд: однотипные бессмысленные сообщение. Что-то вроде: "Ок", "Да" "Ураа" и.т.д (Воспользуйтесь гуглом и прочитайте, что-то такое флуд)

2. Mikki написал же ниже, прочитайте и пройдите по ссылке:
Как обещали, появилась линия на события, пока два для теста https://www.soccer.ru/game/betline?tournament=event
В колонке слева указано время до которого ставки принимаются. Расчет же, что логично, будет производиться после указанной в вопросе дате/туре и т.д.

Недоступно для тех, кто выбрал прогнозы на счет.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:47
Он что дурачек?Кого он так доить сможет десятилетие)))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:44
Никуда он не уйдёт из Барсы!
drug01
drug01
вчера в 19:43
это верно
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