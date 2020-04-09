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Фернандеш: «За возможность играть в МЮ нужно хвататься обеими руками»

вчера, 18:56

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, перешедший в английский клуб этой зимой из «Спортинга», рассказал о своих эмоциях после смены команды.

Когда я подписывал контракт, то особо ни о чем не думал. Когда «Манчестер Юнайтед» – это мечта, ты не думаешь, а просто подписываешь контракт. Счастлив, сделав такой выбор. Когда у тебя есть возможность выбрать МЮ, то нужно хвататься за эту возможность обеими руками.

Нужно пытаться прибыть как можно быстрее в Манчестер, на следующий день или в тот же час, когда ты об этом узнал, чтобы исполнить мечту играть за этот клуб.

Отметим, что Фернандеш был признан лучшим игроком МЮ по итогам марта. 

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 22:17
Очень надеемся что станет легендой играя в МЮ, такие же ожидания и от других молодых игроков - Мактоминай, Рэшфорд, Уилиамс, Гринвуд, ВанБисакка и др.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:48
Другие игроки тоже так думать должны
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:52
здравое мнение! полностью согласен
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Конечно
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:57
хватайся)
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