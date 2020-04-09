Фернандеш: «За возможность играть в МЮ нужно хвататься обеими руками»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , перешедший в английский клуб этой зимой из «Спортинга», рассказал о своих эмоциях после смены команды.

Когда я подписывал контракт, то особо ни о чем не думал. Когда «Манчестер Юнайтед» – это мечта, ты не думаешь, а просто подписываешь контракт. Счастлив, сделав такой выбор. Когда у тебя есть возможность выбрать МЮ , то нужно хвататься за эту возможность обеими руками.

Нужно пытаться прибыть как можно быстрее в Манчестер, на следующий день или в тот же час, когда ты об этом узнал, чтобы исполнить мечту играть за этот клуб.