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Губочан: «Приход Витселя и Халка разбил „Зенит“»

вчера, 18:48

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан поделился мнением о приходе в питерский клуб Халка и Акселя Витселя в 2012 году:

В течение двух лет нечасто попадал в состав, не скрою, подумывал об уходе, однако с приходом Спаллетти ситуация изменилась. Это были лучшие годы в карьере. Мы завоевали много титулов, у нас была отличная команда, так что тот период вспоминаю с особым удовольствием.

Если бы Спаллетти остался, мы могли бы выйти еще на более высокий уровень, но, увы, после поражения дома от «Боруссии» в Лиге чемпионов Спаллетти завершил работу в «Зените». Обыграй мы Дортмунд, судьба «Зенита», возможно, пошла бы по другому сценарию.

Хорошую душу, сложившуюся в команде, ситуация с Халком и Витселем действительно разбила, вскрыла накопившиеся проблемы. Но вы знаете, мне кажется, нам не помогли журналисты, раздувавшие эту историю. Скандалы, разборки – все это не могло не сказаться на игре. Повторюсь, не будь этих проблем, мы могли бы достичь большего.

Ранее Губочан признался, что скучает по «Зениту». 

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:34
Нужно понимать банальную истину. Кроме хорошего и качественного состава, классного тренера огромную роль в успехе команды играет моральный климат в команде. А приход Халка и Витселя в сочетании с нахождением в команде Денисова привел к созданию в Зените ситуации , которая называется "пауки в банке" Именно в этом причина последующих событий. Не бывает успехов в командном виде спорта при отсутствии соответствующей обстановки в команде.
Согласен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Leha-ha50
вчера в 21:04
Ключевое слово - "одним из"!!!
Нужно понимать банальную истину. Кроме хорошего и качественного состава, классного тренера огромную роль в успехе команды играет моральный климат в команде. А приход Халка и Витселя в сочетании с нахождением в команде Денисова привел к созданию в Зените ситуации , которая называется "пауки в банке" Именно в этом причина последующих событий. Не бывает успехов в командном виде спорта при отсутствии соответствующей обстановки в команде.
BDA8181
BDA8181 ответил Leha-ha50
вчера в 21:01
Дело в том , что на ум в первую очередь приходят игроки атаки, включая всех кого ты перечислил. Я бы сюда добавил Карвальо. По мне так Кришито больше Зениту пользы принес, ведь нашего Юрка на лавку смог усадить. Только армейцев больше десятка наберется : Красич, Тошич, Думбия, Муса, Вернблум, Рахимич.......
Загнул ты про Рахимича.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил alex spartakovih
вчера в 20:16
халк всегда был одним из лучших в зените !
Ключевое слово - "одним из"!!!
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Leha-ha50
вчера в 20:13
Халк на уровне отыграл по сути один сезон. Были леги и покруче, и постабильнее.
халк всегда был одним из лучших в зените !
Лиговский
Лиговский
вчера в 20:02
Доля правды есть.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Caniggia
вчера в 19:35
По мне, только Вагнер Лав с ним может сравниться по крутости, может ещё Олич, которого, кстати, Лав и отправил из России в Германию.
Дело в том , что на ум в первую очередь приходят игроки атаки, включая всех кого ты перечислил. Я бы сюда добавил Карвальо. По мне так Кришито больше Зениту пользы принес, ведь нашего Юрка на лавку смог усадить. Только армейцев больше десятка наберется : Красич, Тошич, Думбия, Муса, Вернблум, Рахимич.......
Caniggia
Caniggia ответил Leha-ha50
вчера в 19:25
Халк на уровне отыграл по сути один сезон. Были леги и покруче, и постабильнее.
По мне, только Вагнер Лав с ним может сравниться по крутости, может ещё Олич, которого, кстати, Лав и отправил из России в Германию.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Caniggia
вчера в 19:19
По прежнему считаю, что Витсель не топ уровень, просто качественный игрок европейского класса, а вот Халк - несомненно топ футболист мирового уровня, пожалуй сильнейший легионер в российском футболе за всю историю.
Халк на уровне отыграл по сути один сезон. Были леги и покруче, и постабильнее.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:06
По прежнему считаю, что Витсель не топ уровень, просто качественный игрок европейского класса, а вот Халк - несомненно топ футболист мирового уровня, пожалуй сильнейший легионер в российском футболе за всю историю.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:00
Давно это было.
Alex12357
Alex12357
вчера в 19:00
Всё правильно ,в Зените был режим колхоза ,а тут случайно появились игроки топ-уровня ,которые быстро поняли куда попали и смотались ,но при этом показали кто есть кто!
LOpp
LOpp
вчера в 18:59
Федунские агенты 100 млн потратили на то, чтобы развалить Зенит, но не получилось.
makkie
makkie
вчера в 18:57
Газовые короли с жиру бесились тогда.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:52, ред.
не думаю. клуб прибавил при них
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