Губочан: «Приход Витселя и Халка разбил „Зенит“»

Бывший защитник «Зенита» поделился мнением о приходе в питерский клуб Халка и в 2012 году:

В течение двух лет нечасто попадал в состав, не скрою, подумывал об уходе, однако с приходом Спаллетти ситуация изменилась. Это были лучшие годы в карьере. Мы завоевали много титулов, у нас была отличная команда, так что тот период вспоминаю с особым удовольствием.

Если бы Спаллетти остался, мы могли бы выйти еще на более высокий уровень, но, увы, после поражения дома от «Боруссии» в Лиге чемпионов Спаллетти завершил работу в «Зените». Обыграй мы Дортмунд, судьба «Зенита», возможно, пошла бы по другому сценарию.

Хорошую душу, сложившуюся в команде, ситуация с Халком и Витселем действительно разбила, вскрыла накопившиеся проблемы. Но вы знаете, мне кажется, нам не помогли журналисты, раздувавшие эту историю. Скандалы, разборки – все это не могло не сказаться на игре. Повторюсь, не будь этих проблем, мы могли бы достичь большего.