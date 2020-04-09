Форвард «Славии» Нар: «Я не обижаюсь на слово „чёрный“»

Нападающий «Славии» поделился мнением о жизни в Мозыре, а также рассказал, узнают ли его на улицах:

Особо не обращаю внимания на город. Для меня главное — работа, то есть футбол. Мозырь небольшой, но приятный. Ко мне в клубе относятся хорошо. Снимаю квартиру — раньше один, а сейчас с Джеймсом Котеи. Его тоже знал раньше, играли друг против друга в чемпионате Ганы. Я за «Тему», он за «Либерти».

Бывает узнают на улицах, мы же выделяемся внешне. Заказал недавно такси, а водитель спрашивает: ты футболист? Люди знают, что в «Славии» есть черные игроки. Для меня слово «черный» ничуть не обидное, я же не могу изменить цвет кожи. Да мы и в команде подкалываем друг друга. Например, 88-го номера Сашу Раевского могу назвать «белой обезьяной», а он меня «черной обезьяной». Но это в шутку — и никакого расизма.