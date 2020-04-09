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Форвард «Славии» Нар: «Я не обижаюсь на слово „чёрный“»

вчера, 19:57

Нападающий «Славии» Франсис Нар поделился мнением о жизни в Мозыре, а также рассказал, узнают ли его на улицах:

Особо не обращаю внимания на город. Для меня главное — работа, то есть футбол. Мозырь небольшой, но приятный. Ко мне в клубе относятся хорошо. Снимаю квартиру — раньше один, а сейчас с Джеймсом Котеи. Его тоже знал раньше, играли друг против друга в чемпионате Ганы. Я за «Тему», он за «Либерти».

Бывает узнают на улицах, мы же выделяемся внешне. Заказал недавно такси, а водитель спрашивает: ты футболист? Люди знают, что в «Славии» есть черные игроки. Для меня слово «черный» ничуть не обидное, я же не могу изменить цвет кожи. Да мы и в команде подкалываем друг друга. Например, 88-го номера Сашу Раевского могу назвать «белой обезьяной», а он меня «черной обезьяной». Но это в шутку — и никакого расизма.

Напомним, что вчера «Славия» с помощью Нара обыграла БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси.

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Aerobniy
Aerobniy
вчера в 21:05
Расизм есть только в Англии, где черные с жиру бесятся.
s25h_e2kc3kb
s25h_e2kc3kb
вчера в 20:29, ред.
Криштинус тот и на голубой не обижается, в отличии от Дзюбы
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:06
Он же действительно чёрный.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:06
А что обижаться то)))
Трубадур
Трубадур
вчера в 20:03
Обзывай белых белыми.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:02
Какой есть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:01
это вполне нормально!! вот он нормальный не обиженка!!!!!!
Lazurny
Lazurny
вчера в 19:58, ред.
В Мозыре почти как в Париже.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:58, ред.
Это нормально. Так и должно быть. А то Яяшки всякие плачут , надоели уже с этим расизмом .
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