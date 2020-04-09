Камара: «Мане нужно уйти из „Ливерпуля“, если он хочет взять „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник сборной Сенегала поделился мнением об амбициях вингера «Ливерпуля» .

Если Мане хочет выиграть «Золотой мяч», ему, возможно, нужно будет уйти из «Ливерпуля», так как этот клуб, вероятно, не в силах показать лучшие стороны Садио, несмотря на его выдающиеся выступления.

«Ливерпуль» не использует все сильные стороны Мане. Люди отдают свои голоса ван Дейку, хотя Мане и Салах в той же степени претендовали на награду в прошлом году.