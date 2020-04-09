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Камара: «Мане нужно уйти из „Ливерпуля“, если он хочет взять „Золотой мяч“»

вчера, 20:23

Бывший полузащитник сборной Сенегала Диоманси Камара поделился мнением об амбициях вингера «Ливерпуля» Садио Мане.

Если Мане хочет выиграть «Золотой мяч», ему, возможно, нужно будет уйти из «Ливерпуля», так как этот клуб, вероятно, не в силах показать лучшие стороны Садио, несмотря на его выдающиеся выступления.

«Ливерпуль» не использует все сильные стороны Мане. Люди отдают свои голоса ван Дейку, хотя Мане и Салах в той же степени претендовали на награду в прошлом году.

Тем временем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о первой встрече с Садио. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:18
не думаю что это поможет!! слабоват
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил Шишанутый
вчера в 21:16
Надо в Реал переходить для ЗМ. Только игроки из лучших клубов мира могут на него претендовать но не из бей-беги.
Да, в Реале Перес ему купит ЗМ. Кстати, именно АПЛ лучшая лига в мире, а твой Реал уже пару лет, как не лучший клуб.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:12
А где ему проявлять себя?Испанские кабинетчики сдулись как ввели ВАР)))
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:09
что за бред? лучшие стороны Сади были проявлены как раз в Ливерпуле.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:52
Только Мане Золотой мяч не светит ни в составе Ливерпуля, ни в составе Реала, Барселоны или Ювентуса.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:31
То есть колбасня разовая команда.
Almazny
Almazny
вчера в 20:28
Пока есть Кристина и Месси никто золотого мяча не получит.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:28
Диоманся глупость явную сморозил.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:26
Надо в Реал переходить для ЗМ. Только игроки из лучших клубов мира могут на него претендовать но не из бей-беги.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:24
Бред
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 20:24, ред.
Много хочет.
drug01
drug01
вчера в 20:24, ред.
Зачем???Уходить можно там играть!
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