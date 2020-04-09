Камара: «Мане нужно уйти из „Ливерпуля“, если он хочет взять „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник сборной Сенегала Диоманси Камара поделился мнением об амбициях вингера «Ливерпуля» Садио Мане.
Если Мане хочет выиграть «Золотой мяч», ему, возможно, нужно будет уйти из «Ливерпуля», так как этот клуб, вероятно, не в силах показать лучшие стороны Садио, несмотря на его выдающиеся выступления.
«Ливерпуль» не использует все сильные стороны Мане. Люди отдают свои голоса ван Дейку, хотя Мане и Салах в той же степени претендовали на награду в прошлом году.
Тем временем главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о первой встрече с Садио.