Смородская: «Алиев делал всё, чтобы его выгнали из команды»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о конфликте с бывшим игроком московского клуба .

Я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушел Сёмин, Алиев хотел уйти за ним и делал всё, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно ни при чем. Куда хотел, туда и уехал.