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Смородская: «Алиев делал всё, чтобы его выгнали из команды»

сегодня, 13:24

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о конфликте с бывшим игроком московского клуба Александром Алиевым.

Я не знаю, нужно ли мне вообще в эту полемику вдаваться. Когда ушел Сёмин, Алиев хотел уйти за ним и делал всё, чтобы его выгнали из команды. Например, без причины не являлся на тренировки.

Я совершенно не хочу вступать с ним в полемику. Жизнь показала, кто прав, а кто виноват. По тому, как закончилась его карьера, все понятно. Ольга Смородская тут совершенно ни при чем. Куда хотел, туда и уехал.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:26
Не хотела бы , не отвечала бы про Алиева!А так жизнь тоже показала , достаточно глянуть на её "достижения" в Локо)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:21
Они достойны друг друга алкаш и дурная баба.
Adepta
Adepta
сегодня в 14:05
У Алиева просто кодировка закончилась, причем здесь Смородская.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:46
Зачем о нем вообще говорить - он этого не заслуживает.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:45
"Жизнь показала, кто прав, а кто виноват." Она и показала. Если не ошибаюсь, то за 6 лет Вашего правления "Локо" 1 раз взял бронзу в РФПЛ ( ну и КР), а вернулся Семин и за 3 сезона "Локо" взял золото и серебро и 2 КР.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:44
теперь то что ворошить))
Брулин
Брулин
сегодня в 13:40
Александр Алиев: «В «Локо» не пил. Я был закодирован, так как раньше перебарщивал»
112910415
112910415
сегодня в 13:36
Ольга Юрьевна права,
такое вполне бывает !
beefs
beefs
сегодня в 13:25
это он так хотел играть
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