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Ароян: «Набрал вес. Сверху упали килограмма три»

сегодня, 11:31

Защитник «Урала» Вараздат Ароян рассказал о том, чем он занимается во время самоизоляции

Набрал вес. Сверху упали килограмма три. Выхожу только за продуктами, а тренироваться пока даже дома нельзя. Очень рад, что совсем немного прибавил в такой ситуации. Быстро сброшу, когда начну делать упражнения. Последние полгода практически не видел семью. Во время паузы в РПЛ ездил в сборную, потом сборы, переезды. Так что сейчас получаю огромное наслаждение от того, что могу провести время с дочкой и женой. Не ощущаю сильной тоски или эмоциональной тяжести от сидения дома. Смотрим кино, общаемся. Хотя раньше каждый вечер выходили гулять, сильно не страдаем от нехватки пространства.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:12
не страшно)) игр ещё не видно)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:56
Ну уж гимнастику то можно делать, если захотеть.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:47
Три кило это дофига.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:36
Какой же он спортсмен-профессионал?
drug01
drug01
сегодня в 11:32
это очень хорошо
beefs
beefs
сегодня в 11:32
переходи на диету
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