Ароян: «Набрал вес. Сверху упали килограмма три»

Защитник «Урала» рассказал о том, чем он занимается во время самоизоляции.

Набрал вес. Сверху упали килограмма три. Выхожу только за продуктами, а тренироваться пока даже дома нельзя. Очень рад, что совсем немного прибавил в такой ситуации. Быстро сброшу, когда начну делать упражнения. Последние полгода практически не видел семью. Во время паузы в РПЛ ездил в сборную, потом сборы, переезды. Так что сейчас получаю огромное наслаждение от того, что могу провести время с дочкой и женой. Не ощущаю сильной тоски или эмоциональной тяжести от сидения дома. Смотрим кино, общаемся. Хотя раньше каждый вечер выходили гулять, сильно не страдаем от нехватки пространства.