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Лузанов: «Ультрафиолет в любом случае будет уничтожать коронавирус»

сегодня, 10:15

Бывший врач и массажист ЦСКА, «Кубани» и «Арсенала» Иван Лузанов поделился мнением о распространении коронавирусной инфекции. 

Жаль, что сейчас нельзя на улицу выходить. Хотя как врач понимаю — чем жестче карантин, тем лучше, тем быстрее вирус пойдет на спад. Ну, и ультрафиолет в любом случае будет уничтожать вирус. Правда, не знаю, когда в Москве будет солнечно.

Ранее Лузанов вспомнил о своей работе в «Кубани»

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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:22, ред.
Ультрафиолетовые лампы в каждый дом
Twisted
Twisted
сегодня в 11:15
На спад то он пойдет постепенно вот только ни при каких карантинах вирус полностью не исчезнет сам по себе,для этого вообще всех людей нужно изолировать в помещениях недели на три
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:12
Некоторые граждане на этом сайте заражены вирусом фанатизма. Особо опасен вирус фанатазма под названием зенит. Главное не лечится
Izmar
Izmar
сегодня в 10:55
Чушь несет бывший врач цска.
AgentART
AgentART
сегодня в 10:51
А лимоны и имбирь уже не подходят?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:47
Цены на ультрафиолетовые лампочки резко возрасли!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:35
одни гипотезы))прям рен тв)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:34
Если на юге синоптики нормального солнца не обещают а у нас тем более не скоро лето наступит.
galem72
galem72
сегодня в 10:29
"...не знаю, когда в Москве будет солнечно..."

Если этому лекарю так нужен УФ, то для него тучи не проблема! Они глушат всего лишь 20-25% всего излучения. Ошибочно думать, что на пляже в пасмурный день тело не загорает.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:20
Сиди и жди у моря погоды.
beefs
beefs
сегодня в 10:16
это еще не доказано
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