Лузанов: «Ультрафиолет в любом случае будет уничтожать коронавирус»

Бывший врач и массажист ЦСКА , «Кубани» и «Арсенала» Иван Лузанов поделился мнением о распространении коронавирусной инфекции.

Жаль, что сейчас нельзя на улицу выходить. Хотя как врач понимаю — чем жестче карантин, тем лучше, тем быстрее вирус пойдет на спад. Ну, и ультрафиолет в любом случае будет уничтожать вирус. Правда, не знаю, когда в Москве будет солнечно.