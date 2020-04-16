Лузанов: «Ультрафиолет в любом случае будет уничтожать коронавирус»

Бывший врач и массажист ЦСКА, «Кубани» и «Арсенала» Иван Лузанов поделился мнением о распространении коронавирусной инфекции.
Жаль, что сейчас нельзя на улицу выходить. Хотя как врач понимаю — чем жестче карантин, тем лучше, тем быстрее вирус пойдет на спад. Ну, и ультрафиолет в любом случае будет уничтожать вирус. Правда, не знаю, когда в Москве будет солнечно.
Ранее Лузанов вспомнил о своей работе в «Кубани».
Если этому лекарю так нужен УФ, то для него тучи не проблема! Они глушат всего лишь 20-25% всего излучения. Ошибочно думать, что на пляже в пасмурный день тело не загорает.
Если этому лекарю так нужен УФ, то для него тучи не проблема! Они глушат всего лишь 20-25% всего излучения. Ошибочно думать, что на пляже в пасмурный день тело не загорает.