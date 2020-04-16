Акинфеев: «В скором времени футбола точно ждать не придется»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что важно соблюдать режим самоизоляции и выполнять указания властей во время пандемии коронавируса.
Когда закончится пандемия? У нас даже синоптики прогноз погоды не угадывают. Считаю, что надо ждать и делать так, как нам говорят, потому что карантин нужен, чтобы инфекция не разносилась. Думаю, что самоизоляция — это очень важная история.
Главное, чтобы люди понимали, что это нужно. Увидел видео из парков, где люди жарили шашлыки, это немного пугает. Несколько тысяч вышло, они могут заразить сотни тысяч.
В скором времени футбола точно ждать не придется. Все знают, что каникулы до 1 мая, но мы понимаем, что это не предел, дальше все будет продолжаться, хотя бы до лета, когда наступит потепление, будет понятно, как эта инфекция работает, что делает в теплое время.
Ранее стало известно, что ЦСКА сократит зарплаты футболистам по инициативе Акинфеева.
Но когда он начнется никому не ведомо.
Но когда он начнется никому не ведомо.
Удачи нам.
Удачи нам.