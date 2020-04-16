ГлавнаяНовости

Акинфеев: «В скором времени футбола точно ждать не придется»

сегодня, 11:02

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что важно соблюдать режим самоизоляции и выполнять указания властей во время пандемии коронавируса.

Когда закончится пандемия? У нас даже синоптики прогноз погоды не угадывают. Считаю, что надо ждать и делать так, как нам говорят, потому что карантин нужен, чтобы инфекция не разносилась. Думаю, что самоизоляция — это очень важная история.

Главное, чтобы люди понимали, что это нужно. Увидел видео из парков, где люди жарили шашлыки, это немного пугает. Несколько тысяч вышло, они могут заразить сотни тысяч.

В скором времени футбола точно ждать не придется. Все знают, что каникулы до 1 мая, но мы понимаем, что это не предел, дальше все будет продолжаться, хотя бы до лета, когда наступит потепление, будет понятно, как эта инфекция работает, что делает в теплое время.

Ранее стало известно, что ЦСКА сократит зарплаты футболистам по инициативе Акинфеева.

Все новости
Федун: «Будем просто выживать»
Сегодня, 11:52 Комментарии10
Акинфеев назвал самые яркие матчи в своей карьере
Сегодня, 11:39 Комментарии11
Ароян: «Набрал вес. Сверху упали килограмма три»
Сегодня, 11:31 Комментарии6
Бывший президент «Локомотива»: «Никто не даст 18 млн за Жоау Мариу»
Сегодня, 11:24 Комментарии4
Лузанов: «Ультрафиолет в любом случае будет уничтожать коронавирус»
Сегодня, 10:15 Комментарии11
Экс-врач «Кубани»: «Сиссе обнял только меня, когда уходил из клуба»
Сегодня, 10:04 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
параZит
параZит
сегодня в 12:22
а то до этого прям Европу унижали (все вместе взятые, не конкретно цска)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:04
Трубадур, кричите громче, вас плохо слышно с 8 места. Бу га га
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 12:00
Сказал болельщик спартака с 8-го места:)))))
Трубадур
Трубадур
сегодня в 11:55
В цска его давно нет.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:54
Верим. Ждём. Надеемся.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:53, ред.
Все ждут футбол!

Но когда он начнется никому не ведомо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:36
Поживём, посмотрим, как будут обстоять дела никто не знает. Остаётся только .надеяться.
Удачи нам.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:29
Ждемсссс... Когда-нибудь эта фигня закончится... Всем Здоровья!!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:13
drug01
drug01
сегодня в 11:08
Будем верить в лучшее
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:03
думаю это всем понятно)
AgentART
AgentART
сегодня в 11:03
Этот вопрос трудно обсуждать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100