Акинфеев: «В скором времени футбола точно ждать не придется»

Капитан ЦСКА считает, что важно соблюдать режим самоизоляции и выполнять указания властей во время пандемии коронавируса.

Когда закончится пандемия? У нас даже синоптики прогноз погоды не угадывают. Считаю, что надо ждать и делать так, как нам говорят, потому что карантин нужен, чтобы инфекция не разносилась. Думаю, что самоизоляция — это очень важная история.

Главное, чтобы люди понимали, что это нужно. Увидел видео из парков, где люди жарили шашлыки, это немного пугает. Несколько тысяч вышло, они могут заразить сотни тысяч.

В скором времени футбола точно ждать не придется. Все знают, что каникулы до 1 мая, но мы понимаем, что это не предел, дальше все будет продолжаться, хотя бы до лета, когда наступит потепление, будет понятно, как эта инфекция работает, что делает в теплое время.