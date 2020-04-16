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Бывший президент «Локомотива»: «Никто не даст 18 млн за Жоау Мариу»

сегодня, 11:24

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал о цене полузащитника Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру».

Сомневаюсь, что Мариу будут уговаривать остаться в «Локомотиве». Полагаю, что «Локомотив» просто не готов платить такие деньги. Мариу знает об этом, и поэтому, заявляет о том, что чемпионат слабый и так далее. Но суть в том, что португалец не играл сильно в последнее время. Начал неплохо, но в последних играх выглядел как средний игрок. Ничего особенного не делал. Думаю, он знает, что его не выкупят, поэтому эти заявления — попытка пропиарить себя, напомнить о себе в Европе.

Он говорит, что российский чемпионат для него слабый, что он может играть сильнее. Намекает на то, чтобы покупатели посмотрели на его лучшие матчи. Первые игры за «Локомотив». Сейчас агенты сделают нарезки, и, возможно им кто-то заинтересуется. Но 18 млн никто сейчас за него не выдаст, тем более сейчас — когда экономика клубов здорово падает из-за пандемии. Но если испанский или французский клуб выйдет на «Интер», то договорится о снижении цены. Ведь 18 млн евро — это цена для «Локомотива».

Ранее появились слухи, что Жоау Мариу может перейти в «Марсель».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:22
Вообще то он стоит больше но в условиях кризиса врядли и 18 дадут.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:30
ну удивительных то хватает))может и дадут))
beefs
beefs
сегодня в 11:24
да это зависит как предложить
13ROS13
13ROS13
сегодня в 11:24
Стоит только удивляться.
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