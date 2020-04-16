Акинфеев назвал самые яркие матчи в своей карьере

Вратарь московского ЦСКА назвал самые яркие матчи в своей карьере.

Скажу, может быть, глупую вещь для наших болельщиков, которые могут расстроиться, но мне очень понравилась последняя игра на Кубок со «Спартаком», где, к сожалению, мы проиграли. Драйв, нерв, 0:2 проигрываем, 2:2, удаление, в меньшинстве еще «Спартак» забил. Понятно, что хорошего мало для нас, но по накалу, по трибунам, по атмосфере это качественный, классный матч. В Европе не каждый день такая атмосфера.

Потом мне нравится игра со «Спартаком», когда мы выиграли 2:0, Сигурдссон сделал дубль. Такая же была атмосфера, мы общались с ребятами из фан-движения. Я сказал, что очень крутой баннер был у нас в виде флага со звездой. Многие, может быть, даже не знают, что такой флаг был.

Возьмем тот же Евро 2008 года, хотя я не люблю вспоминать, и уже надоела эта вся история. Игра с Голландией.