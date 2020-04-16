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Акинфеев назвал самые яркие матчи в своей карьере

сегодня, 11:39

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал самые яркие матчи в своей карьере.

Скажу, может быть, глупую вещь для наших болельщиков, которые могут расстроиться, но мне очень понравилась последняя игра на Кубок со «Спартаком», где, к сожалению, мы проиграли. Драйв, нерв, 0:2 проигрываем, 2:2, удаление, в меньшинстве еще «Спартак» забил. Понятно, что хорошего мало для нас, но по накалу, по трибунам, по атмосфере это качественный, классный матч. В Европе не каждый день такая атмосфера.

Потом мне нравится игра со «Спартаком», когда мы выиграли 2:0, Сигурдссон сделал дубль. Такая же была атмосфера, мы общались с ребятами из фан-движения. Я сказал, что очень крутой баннер был у нас в виде флага со звездой. Многие, может быть, даже не знают, что такой флаг был.

Возьмем тот же Евро 2008 года, хотя я не люблю вспоминать, и уже надоела эта вся история. Игра с Голландией.

Ранее Акинфеев рассказал о провале сборной России на Евро-2016.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:18
Мне запомнился ЧМ 14 в Бразилии там Акинфеев фееверил.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:10
победы помнятся гораздо лучше))) удачных игр))
Великолепный
Великолепный ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:09
Этот тоже, но для меня ценнее на чемпионате мира.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:06
Хорошая карьера
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Великолепный (раскрыть)
сегодня в 12:02
А отбитый пенальти в игре со Швецией, который в безнадёжной ситуации позволил выйти нашей сборной на ЧЕ-16
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Comdiv (раскрыть)
сегодня в 12:01
Наиболее яркий с Реалом. А кто то и Лейпцигу ярко влетает.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:56
А мне на всю жизнь запомнится победный сейв на чемпионате мира в Москве против сборной Испании.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 11:51
Наиболее яркий с Лудогорцем.
beefs
beefs
сегодня в 11:51
каждый имеет право на свое мнение
Брулин
Брулин
сегодня в 11:48
Голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву могут предложить роль в кино
karnager
karnager
сегодня в 11:42
Лично я запомнил все 43 легендарных матча Игорюши
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