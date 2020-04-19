Президент «Нанта»: «Рабочий идет на работу, а футболист — нет?»

Президент «Нанта» Вальдемар Кита поделился мнением о том, что футбольный сезон пора возобновить.
Я верю, что пришло время возобновить нормальную жизнь. Некоторым людям приходится идти на работу, вставать в пять часов утра и ехать на метро, чтобы заработать 1200 евро. При этом велика угроза их безопасности.
Почему футболист, имеющий все нужные меры предосторожности, не может вернуться к игре? Потому что у него есть привилегии, потому что он живет в своем мире? Это нелогично.
Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?
Ранее бывший главный тренер «Нанта» Рейнальд Дено выставил на аукцион свою чемпионскую медаль, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
Это пародия на любимый всеми вид спорта.
Что то Вальдемар забыл про зрителей
Это пародия на любимый всеми вид спорта.
Что то Вальдемар забыл про зрителей