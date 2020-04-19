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Президент «Нанта»: «Рабочий идет на работу, а футболист — нет?»

19 апреля 2020, 19:07

Президент «Нанта» Вальдемар Кита поделился мнением о том, что футбольный сезон пора возобновить.

Я верю, что пришло время возобновить нормальную жизнь. Некоторым людям приходится идти на работу, вставать в пять часов утра и ехать на метро, чтобы заработать 1200 евро. При этом велика угроза их безопасности.

Почему футболист, имеющий все нужные меры предосторожности, не может вернуться к игре? Потому что у него есть привилегии, потому что он живет в своем мире? Это нелогично.

Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?

Ранее бывший главный тренер «Нанта» Рейнальд Дено выставил на аукцион свою чемпионскую медаль, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

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Все комментарии
Барeт Гейл
Барeт Гейл
19 апреля в 21:30
Я даже возбудился от его адекватности.
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 19:53
Потому что берегут богатых, а на рабочих наплевать.
Брулин
Брулин
19 апреля в 19:45
Абсолютно правильное мнение.
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ stavr74 (раскрыть)
19 апреля в 19:39
Профессиональный футболист много отдает,другое дело,что далеко не каждый профессиональный футболист сможет стать профессиональным..слесарем например
stavr74
stavr74
19 апреля в 19:21
Рабочий вкалывает , а футболист балду гоняет по полю
Twisted
Twisted
19 апреля в 19:20
У нас рабочий идет на работу чтобы заработать 300 евро
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 19:19
Потому что Футбол без зрителей это не футбол

Это пародия на любимый всеми вид спорта.

Что то Вальдемар забыл про зрителей
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 19:13
зачёт
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 19:13
дилема)))
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 19:10
И то правильно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 19:08
Усдовия труда разные...
drug01
drug01
19 апреля в 19:08
Все будет хорошо
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