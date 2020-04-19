Представитель «Тоттенхэма»: «Дзюба у скаутов на карандаше»

Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов выразил свое мнение о том, что лондонский клуб не будет покупать нападающего «Зенита» , пока в клубе есть .

Перейдёт ли Дзюба в «Тоттенхэм»? Пока ещё Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах.