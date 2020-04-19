ГлавнаяНовости

Представитель «Тоттенхэма»: «Дзюба у скаутов на карандаше»

19 апреля 2020, 18:21

Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов выразил свое мнение о том, что лондонский клуб не будет покупать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, пока в клубе есть Харри Кейн.

Перейдёт ли Дзюба в «Тоттенхэм»? Пока ещё Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах.

Ранее появились слухи о возобновлении интереса «Тоттенхэма» к Дзюбе.

Все новости
Терри: «Мы действительно плакали, когда Моуриньо уходил из „Челси“»
Сегодня, 02:58 Комментарии1
Зинченко: «Считаю, в Англии запоздали с введением карантина»
Сегодня, 02:25 Комментарии5
Вьери: «Холанд – сильнейший форвард в мире»
Сегодня, 01:29 Комментарии5
Сантон: «Хочу остаться в „Роме“»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Каррагер: «Знал, что Торрес не сможет заиграть в „Челси“»
Вчера, 23:33 Комментарии4
Фред: «Уверен, что Сульшер станет великим тренером»
Вчера, 22:36 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
20 апреля в 08:49
Дзюбу все скауты мира на карандашах вертели...
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 06:08
Кому нужен этот деревянный буратинка ?
Армейская душа
Армейская душа ответ Заполярный (раскрыть)
20 апреля в 03:05
Хорошо хоть свинья на всех языках ассоциируется только с одним
Бот зануда
Бот зануда
20 апреля в 02:00


В профиле других пользователей есть отдельная закладка с ответами на ваши комментарии.


параZит
параZит
19 апреля в 23:32
А в зените на бутылке, но они же не афишируют это.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Заполярный (раскрыть)
19 апреля в 23:01
Буду знать.
Заполярный
Заполярный ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 22:49
Пор русски дюба - это дерево, по англиски дуб. Вот только по белорусски клюв.
Kresi frok
Kresi frok
19 апреля в 22:39
дзуба на бутылке, не!!???
Армейская душа
Армейская душа ответ Ravshan878 (раскрыть)
19 апреля в 22:02
Мне тоже придумать смешной стишок про свиней или проедем тему? )))
Армейская душа
Армейская душа ответ Ravshan878 (раскрыть)
19 апреля в 22:01
Очень даже
Армейская душа
Армейская душа ответ Ravshan878 (раскрыть)
19 апреля в 22:00
Я просто придираюсь. Успехов! )))
ermak6848
ermak6848
19 апреля в 21:51
карандаш плохо заточен
Ravshan878
Ravshan878 ответ Армейская душа (раскрыть)
19 апреля в 21:31
Извиняюсь за ошибки дружище. Иногда внук помогает. Он в первом классе учится. Изучает русский язык.Ошибки есть ему простительно. Самое главное процесс идёт на правильном пути.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 апреля в 21:17
Карандаши то тоже деревянные...))
Ravshan878
Ravshan878 ответ ArtemBzdn (раскрыть)
19 апреля в 21:17
Совершенно верно. Как говорится Шоу у Максима Галкина. Может быть пойти в передачу "Вечерний Ургант"!
Leningrad 84
Leningrad 84
19 апреля в 21:15
Тупые английские карандаши...
valt134
valt134
19 апреля в 21:14
Да не... Не пойдёт он туда. Там за его «шутки» в виде поджопников партнёрам по команде быстро на лавку присядет. Причём не запасных, а подсудимых... Да и мелочь по карманам тырить там ему не с руки.
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 21:08
Противна эта новость. Пав решал в куда более сильной АПЛ
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
19 апреля в 21:01
Дзюба на карандаше,карандаш тот в яйце,в яйце иголка а в иголке ФК Зенит.поломаем и всё будет хорошо
ArtemBzdn
ArtemBzdn
19 апреля в 20:49, ред.
Он только на карандаше - и только у скаутов. Тоттенхэм оказывается даже и не планировал его звать, а Зенит просто ""не отпустил"". Значит дешевый пиар был.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Армейская душа (раскрыть)
19 апреля в 20:42
Пардон ты не Рус.?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Армейская душа (раскрыть)
19 апреля в 20:39
Угадал. Пони пони пони сидели на балконе. Пили пили пили.)))🧐.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 20:37
Ох как надоели сплетни, слухи, утки-прибаутки.....

Да шатал Дзюба всех этих скаутов с их карандашами....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
19 апреля в 20:24
У скаутов на карандаше десятки футболистов из десятка клубов. Не удивительно, что и Артем затесался в их число. В принципе, как футболист он приличный и было бы интересно посмотреть на его игру в любом заграничном клубе.
Армейская душа
Армейская душа ответ Ravshan878 (раскрыть)
19 апреля в 20:17
Русский - твой конёк
Армейская душа
Армейская душа
19 апреля в 20:16
Дзюба на 100% никуда из Зенита не уйдёт. Будь он там хоть у кого хоть на карандаше, хоть на фломастере. Это будет шаг в никуда - он такой шаг в этом возрасте с такой зарплатой не сделает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 20:15
А тем более бесплатный.
Чую, потеряет его Зенит...
berda2003
berda2003
19 апреля в 20:04
видно коронавирус ударил по мозгам, вместо лёгких, если даже мелькнула мысль купить бревно вместо футболиста...
Ravshan878
Ravshan878
19 апреля в 19:55
Дзюба у скаутов стоп ⛔ 🚷 на карандаше. Интересно дерево дороже КеЙн. Смешно 🤣.Пардон не смешно.
Legend 6
Legend 6
19 апреля в 19:35
У Тёмы есть шанс пойти по стопам Аршавина. Ждем пьяное видео из бара в Лондоне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100