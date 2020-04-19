Представитель «Тоттенхэма»: «Дзюба у скаутов на карандаше»

Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов выразил свое мнение о том, что лондонский клуб не будет покупать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, пока в клубе есть Харри Кейн.
Перейдёт ли Дзюба в «Тоттенхэм»? Пока ещё Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определён, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артёма в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах.
Ранее появились слухи о возобновлении интереса «Тоттенхэма» к Дзюбе.
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Да шатал Дзюба всех этих скаутов с их карандашами....
Да шатал Дзюба всех этих скаутов с их карандашами....
Чую, потеряет его Зенит...
Чую, потеряет его Зенит...