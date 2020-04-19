Каррера: «Пирло — это Гарри Поттер»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера сравнил Андреа Пирло с волшебником и выразил уверенность в работе тренера Доменико Тедеско в московском клубе.
Для меня Гарри Поттер — это Пирло. Он маэстро. Я не смотрю сейчас игры «Спартака». Мне не хватает времени, сконцентрирован на своей работе. «Спартаку» нужно время. Там много молодых игроков, Тедеско может сделать отличную работу в клубе. Но я не знаком с ним лично.
Ранее Массимо Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием.
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Дзюба - пнх
Глушаков - это похороны
Дзюба - пнх