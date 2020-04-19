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Каррера: «Пирло — это Гарри Поттер»

19 апреля 2020, 17:29

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера сравнил Андреа Пирло с волшебником и выразил уверенность в работе тренера Доменико Тедеско в московском клубе.

Для меня Гарри Поттер — это Пирло. Он маэстро. Я не смотрю сейчас игры «Спартака». Мне не хватает времени, сконцентрирован на своей работе. «Спартаку» нужно время. Там много молодых игроков, Тедеско может сделать отличную работу в клубе. Но я не знаком с ним лично.

Ранее Массимо Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 15:25
что то он незаконное принимает))))
AgentART
AgentART
19 апреля в 23:19
Физрук еще говорить может, хотя его мнение, кроме свиней, никого не интересует.
Армейская душа
Армейская душа
19 апреля в 20:21
А говорят ещё, что свиной клоун не знал Ерёменко )))
Legend 6
Legend 6
19 апреля в 19:06
Пирло — это Гарри Поттер
Глушаков - это похороны
Дзюба - пнх
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 18:38
Даже физрук Каррера не смотрит игры свиней. Не комильфо. Гыгыгы
shlomo
shlomo
19 апреля в 18:37
Не фига себе сравнил.....
Литейный 4
Литейный 4
19 апреля в 18:37
А для меня клоун - это Тедеска. Он такой же смешной. Гыгыгы
viv
viv ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 апреля в 18:03
Да он сам не понял что сказал.....
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 17:36
Я его не знаю , но он сделает отличную работу - оригинально. Откуда такая уверенность???
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 17:31
Но как его можно забыть
Zenit_84
Zenit_84
19 апреля в 17:30
Ну и сравнение)
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 17:30
Во как! Что ещё скажет и про кого
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