Каррера: «Пирло — это Гарри Поттер»

Бывший наставник «Спартака» сравнил с волшебником и выразил уверенность в работе тренера в московском клубе.

Для меня Гарри Поттер — это Пирло. Он маэстро. Я не смотрю сейчас игры «Спартака». Мне не хватает времени, сконцентрирован на своей работе. «Спартаку» нужно время. Там много молодых игроков, Тедеско может сделать отличную работу в клубе. Но я не знаком с ним лично.